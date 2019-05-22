"عشان المعاش".. فتاة تحفظ جثة والدتها في بطانية 5 أشهر

مصيبتها لم تكن في وفاة والدتها، ولكن في المصروف الشهري الذي تتحصل عليه بوجودها، لذلك قررت أن تخدع الجيران في قرية "ميتكيف" بأوكرانيا، بوجود والدتها على قيد الحياة.

لفت الفتاة، التي لم يكشف عن اسمها بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، والدتها في بطاطين، وأرفقت بها متعلقاتها، ثم وضعت الجثة في القبو، وكانت تقنع الجيران بأنها على قيد الحياة، رغم أنها ماتت يناير الماضي.

السبب الغريب وراء فعل الفتاة، هو ألا ينقطع راتب والدتها الشهري التقاعدي الذي تتقاضاه، حيث كان معها توكيل رسمي من والدتها لتقبض لها المعاش.

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ألقت الشرطة القبض على الفتاة، والتي اعترفت بأنها أخفت جثة والدتها، لأنها لم تستطع تحمل تكاليف جنازتها حينها، ولتحصل على أموالها.

واحتجزتها الشرطة بتهمة الاحتيال والتزوير، وتُواجه عقوبة العمل الإصلاحي لمدة عامين، وستضطر إلى سداد أموال التقاعد للدولة.

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