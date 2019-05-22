اغتصاب باكستانية تحت تهديد السلاح أمام طفليها

حادثة اغتصاب بشعة تقشعر لها الأبدان تعرضت لها سيدة باكستانية تبلغ من العمر32 عامًا، داخل منزلها أمام طفليها في بلدة "فاتحبور"، بمدينة بنجاب في باكستان.

وبحسب صحيفة" داون" الباكستانية، هجم على منزل الضحية عدد من الرجال الملثمين وتناوبوا اغتصابها تحت تهديد السلاح، ولم يكتفوا بهذا وحسب بل حاولوا التخلص منها حتى لا تُدلي بمعلومات عنهم وعن جريمتهم من خلال رشها بحامض كيميائي فوق ظهرها وذراعيها وساقيها، بالإضافة لتقطيع شعرها وفروا هاربين.

وقالت الشرطة: "إن السيدة البالغة 32 عامًا تعرضت للاغتصاب الجماعي، تحت تهديد السلاح في منزلها".

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بعد اكتشاف هذه الجريمة، جرى نقل السيدة إلى المستشفى لمحاولة علاجها، بعدما قامت قوات الشرطة بالتوجه لمكان الحادث وقاموا بجمع البصمات لمحاولة التوصل للمجرمين، وهى الآن في حالة مستقرة بعد تلقيها العناية الطبية.

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