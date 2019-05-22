الامارات | خصومات تصل إلى 75% في معرض «ليالي رمضان»

شكرا لقرائتكم خبر عن خصومات تصل إلى 75% في معرض «ليالي رمضان» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينطلق اليوم معرض «ليالي رمضان» في مركز إكسبو الشارقة الذي تقام فعالياته على مدى 17 يوماً خلال الفترة من 23 مايو الجاري وحتى 8 يوينو المقبل، احتفاء بالشهر الفضيل وسط أجواء استثنائية بهيجة وعروض مغرية وتخفيضات جاذبة تصل نسبة الخصومات فيها إلى 75% هي الأكبر من نوعها على مستوى الإمارة.

ويعد المعرض أحد أبرز وجهات التسوق والمرح الزاخرة بالأنشطة والفعاليات المتميزة التي يوفرها المعرض لرواده، ويعيشون تجربة تسوق مثالية وفرصا وفيرة للفوز بجوائز مجزية خصصتها إدارة المعرض للزوار.

Advertisements

ويوفر المعرض أجواء مثالية للباحثين عن أفضل مكان لتمضية أمسيات رمضانية ممتعة مع أفراد العائلة والأصدقاء، والاستمتاع بفرصة التسوق لعيد الفطر السعيد، وتذوق أشهى الأطباق من مختلف المطابخ العالمية، مع توفر مساحات للأنشطة الترفيهية الخاصة بالأطفال، فضلا عن تقديم برامج ثقافية وتراثية وفنية، ومجموعة كبيرة من النشاطات الترفيهية الملائمة لكل أفراد العائلة.

وقال الرئيس التنفيذي لمعرض أكسبو الشارقة سيف محمد المدفع:«حرصنا في هذه الدورة أن يكون مواكبا لتوجهات قيادتنا الرشيدة في تعزيز سياحة التسوق التي تعد أحد أبرز الأنماط السياحية في الإمارات والتي تجذب في كل عام إلى مراكز التسوق المتنوعة ملايين من السياح الذين يأتون من كل أنحاء العالم بحثا عن أجود وأفضل السلع والمنتجات، حيث سيشهد المعرض مشاركة عدد كبير من تجار التجزئة والعلامات التجارية المرموقة ونخبة من المطاعم الشهيرة من مختلف دول العالم، لذلك سيكون المعرض منصة مثالية تتيح لتلك الجهات فرصة الوصول الى أكبر عدد ممكن من المستهلكين تعزيزا لسياحة التسوق في إمارة الشارقة».

ويشارك في المعرض العديد من الأسماء التجارية المرموقة ونخبة من أبرز العلامات التجارية في العالم التي تتنافس على استقطاب الزوار، كما يشارك في المعرض عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية والهيئات المدنية، ما يتيح لزواره فرصة الاطلاع على الكثير من البرامج التي تحظى بدعم وتوجيه تلك الجهات".