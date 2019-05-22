مغنية مغربية تتفاجأ بوصفها بـ"العاهرة" في ويكيبيديا.. وترد: يرى الناس بعين طبعه

منذ ظهورها في برنامج آراب آيدل، كانت دنيا بطمة المغنية المغربية، محل جدل خاصة بإطلالتها الجريئة التي تظهر بها دوما، ومؤخرا وصفتها موسوعة "ويكيبيديا"، بأنها "عاهرة"، ولكن تلك المنصة تسمح لأي فرد بالكتابة فيها بأي لغة، ووجد هذا الوصف على نسخة الموقع باللغة الفرنسية.

من جهتها قررت "دنيا" الرد على منصتها الشخصية، عبر خاصية "ستوري" على صفحتها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وأرجعت سبب وصفها بالعاهرة للحاقدين عليها، حيث كتبت، "هؤلاء هم الحساد والحاقدين، سيرتهم سوداء، ولا قيمة لها في المجتمع".

وقالت كذلك في ردها بإنها مغنية مغربية، شاء من شاء ورفض من رفض معتبرة أن من كتب هذا عنها يصف نفسه، "يرى الناس بعين طبعه".

واستطاعت دنيا بعد ذلك أن تصحح هذا الوصف عنها، وغيرته وكتبت محله "مغنية مغربية" بكل اللغات العربية، والإنجليزية، والفرنسية على موسوعة "ويكيبيديا"، وشاركت تلك التعديلات مع متابعيها عبر "ستوري إنستجرام".

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واعتادت دنيا بطمة الرد على منتقديها عبر "السوشيال ميديا"، وخاصة من ينقد ملابسها، حيث ترد بصور جديدة لها، كما أنها تحرص دوما على مشاركة جمهورها من حياتها اليومية.

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