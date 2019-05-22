بعد وفاة 2.. "يوتيوب" يتحرك ضد فيديو يدعو للوقاية من الأمراض بـ"الكلور"

"معجزة الحل المعدني" تحت هذا الاسم قدم جيم هامبل، وهو الشخص الذي يقدم نفسه باعتباره رجل دين، ويساعد في علاج الأمراض المستعصية عن طريق سائل التنظيف الكلور، حيث قدم عدة فيديوهات تحث الناس على تناول "الكلور" لعلاجهم.

وبعد انتشار هذه الفيديوهات التي ظهر خلالها "هامبل" وهو يمزج عدة سوائل ببعضها من بينها الكلور، وأطلق عليها "معجزة الحل المعدني" مما أقدم على تنفيذها بعض الأشخاص، مما تسبب في وفاة حالتين، بحسب ما ذكرته "سكاي نيوز" نقلًا عن تقارير طبية.

ولذلك أقدم موقع الفيديوهات "يوتيوب" للتعامل بحزم مع مثل هذه الفيديوهات الخطر، حيث أزال الموقع هذه المقاطع، في حين أن صاحب الوصفة مازال يدافع عن علاج الكلور رغم وقوع الضحايا.

Advertisements

ونبه الخبراء إلى خطورة هذه النصائح العبثية، وقالوا إن استهلاك كمية من الكلور من تؤدي إلى حالة من الغثيان والجفاف ومضاعفات خطيرة أخرى ربما تصل إلى الوفاة.

وفي العام 2010، أفادت إدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة بإنها تلقت عدة تقارير عن أشخاص يعانون اضطرابات صحية تهدد حياتهم بسبب تناول "السائل الخطير".

​