فيديو| "رزمة فلوس" تدخل طفل في موجة ضحك بعد البكاء

تداول رواد موقع التدوينات القصيرة " تويتر" مقطع فيديو لطفل رضيع دخل في حالة من الصراخ والبكاء دون معرفة السبب وراء هذه الحالة، ليفكر أحدهم في جعله يكف عن الصراخ من خلال إلقاءه برزمة من النقود ليلتقطها الرضيع.
تبدلت حالة الرضيع من البكاء الشديد إلى موجة ضحك كوميدية، عقب تلقيه النقود ويبدأ في عدها.
لقيت الفيديو استحسان الرواد وأخدوا يعيدون نشره وسط تعليقات مضحكة، أهمها أن النقود دائما ما تكون "علاجا فعالا للصغير والكبير".
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