رحيل أقدم زوج في العالم.. بعد 81 عاما في قفص الزوجية

توفي المعمر الياباني ماساو ماتسوموتو، إثر تعرضه لأزمة قلبية، بعد قضائه حياة زوجية مشتركة تجاوز الـ81 عامًا، سجل بها رقما قياسيا في موسوعة جينيس.
وبحسب ما ذكرته "روسيا اليوم" نقلًا عن وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، أن "ماتسوموتو"، ذو الـ108 أعوام، توفي إثر إصابته بأزمة قلبية في مدينة تاكاماتسو.
ولمدة بلغت الـ81 عامًا و201 يوم، عاش "ماتسوموتو" مع زوجته اليابانية "ماياكو" صاحبة الـ101 عامًا، وأنجب منها 5 بنات، ولديه 13 حفيدا و25 ابن حفيد.
وكان الزوجان حصلا على المركز الفخري بموسوعة حينيس للأرقام القياسية عام 2018، متقدمين على "منافسيهما" النرويجيين كارلا وجوردرين دولفين بمدة 57 يومًا.
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