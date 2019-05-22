انت الان تتابع تفاصيل خبر ضربة قاضية لسلسلة مطاعم أشهر طهاة بريطانيا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 22 مايو 2019 11:52 صباحاً - قالت سلسلة مطاعم جيمي أوليفر، خبير الطهي الشهير في بريطانيا، إنها ستوضع تحت إدارة خاصة يوم الثلاثاء؛ مما يهدد وظائف في 25 موقعاً لشركته في المملكة المتحدة.

وقال أوليفر في بيان: "أشعر بحزن بالغ لهذه النتيجة، وأود أن أشكر جميع العاملين وموردينا (...) أدرك صعوبة هذا الأمر على الجميع من المتأثرين به"، بحسب وكالة "رويترز".

بذلك أصبحت أكثر من ألف وظيفة على المحك بسبب وضع سلسلة المطاعم تحت إدارة خاصة وهي نوع من الحماية لها من الدائنين.

وقالت المجموعة إنها عينت ويل رايت ومارك أورتون من شركة (كيه.بي.إم.جي) للخدمات المهنية.

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واشتهر أوليفر (43 عاماً) في بريطانيا وخارجها ببرامجه التلفزيونية التي تلقى إقبالاً.

ومن بين سلسلة مطاعمه "باربيكوا" و"ستيك هاوس" و"جيمي أوليفرز دينر".

يشار إلى أن شبكة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، اكتشفت أوليفر عندما كان يعمل كبير طهاة في ريفر كافيه بلندن، واكتسب شهرة ببرنامجه "نيكيد شيف" الذي تم عرضه في عشرات الدول.

واستخدم شهرته للضغط على السياسيين لمحاربة مشاكل السمنة المتزايدة بين الأطفال بالترويج لوجبات مدرسية صحية.