مع ارتفاع درجات الحرارة.. نصائح للحفاظ على بشرتك

موجة حر شديدة تضرب البلاد، بدأت منذ أمس الثلاثاء، ومن المقرر أن تستمر حتى غدًا الخميس، وفقًا للموقع الرسمي لهيئة الأرصاد الجوية التي توقعت أن يكون هناك ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة، والتي تسبب الإعياء والتعب لكثير من الأشخاص في ساعات النهار من أيام رمضان، خاصة كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة.

ومن جانبه، حدد الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إجراءات بسيطة تحافظ على الجلد من تأثير ارتفاع درجة الحرارة والعرق الغزير للكبار والصغار، لخصها في عدة نقاط.

- الحرص على الاستحمام بالماء البارد مرتين يوميًا.

- استعمال بودرة مضادة للفطريات مثل ميكوناز أو تروسيد أو كانستين أو غيرها صباحًا ومساءً بين أصابع القدم وبين الفخذين للرجال والسيدات ومناطق الثنايا مثل تحت الصدر عند السيدات.

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- استعمال يودرة الشبة بدلًا من مزيلات العرق تحت الإبط.

- التهوية الجيدة وارتداء الملابس القطنية الخفيفة البيضاء أو ذات الألوان الفاتحة.

- للبنات الصغيرات تراعي الامهات ضرورة تجميع الشعر في صورة "ذيل حيان" لتهوية منطقة الرقبة وفروة الرأس وللأولاد الحرص على تقصير الشعر.

- ينصح للأطفال الصغار النوم على فوطة كبيرة، أو بشكير لامتصاص العرق وتجنب الإصابة بحمو النيل.

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