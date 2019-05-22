بعد الأميرة أوجيني ودوقة كنت.. كيت ميدلتون ترتدي هذا الفُستان!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ليس من الغريب على نِساء العائلة المالكة البريطانية أن يستلهمن أفكار إطلالاتهن من بعضهنّ البعض، وهذا بالفعل ما قامت به دوقة كامبريدج كيت ميدلتون يوم أمس الاثنين، أثناء مُشاركتها في معرض أزهار تشلسي.

وارتدت كيت فُستانًا مكسيًّا مُطبّعًا بالزّهور، اختارته من العلامة التركية "إردم"، فتناسب تمامًا مع روح الحدث المُتعلّق بالطّبيعة والورود.

وتخطّى فُستان كيت اختبار البروتوكولات الملكية، وجاء مُطابقًا لها جميعًا، لحشمته بياقته الدائرية، وأكمامه بطول ثلاثة أرباع، وطوله الذي لامس كاحلها، وهو أمرٌ ليس بالغريب على ميدلتون، خُصوصًا وأنّ الملكة إليزابيث تواجدت في المعرض.

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ولم يكن هذا الفستان بقصّته وستايله يُشاهد للمرة الأولى أمس على كيت، بل رأيناه مُسبقًا أكثر من مرّة تلبسه واحدة من نساء العائلة المالكة البريطانية؛ إذ ارتدته دوقة كنت "كاثرين"، 86 عامًا، العام الماضي أثناء حضورها زفاف الأمير هاري وميغان ماركل.

ومن الوجوه الشّابة التي ارتدت تصميمًا شبه مُطابقٍ للفُستان، أميرة يورك "يوجيني"، إذ ارتدته مرّتين، الأولى في ويندسور الشّهر الماضي عندما رافقت الملكة للكنيسة، والثانية عندما حضرت اجتماع سباقات أسكوت للخيول في مقر الأمم المُتّحدة.