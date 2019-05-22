عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، نشرت الفنانة رانيا يوسف، فيديو تشارك به جمهورها وتطمئن على أحوالهم بعد نهاية النصف الأول من شهر رمضان.
وعلقت "يوسف" على مقطع الفيديو: "الجو حر جدًا، كل سنة وأنتوا طيبين وربنا يقوينا كلنا في الصيام".
وظهرت رانيا خلال الفيديو مرتدية زيا واسعا، قائلة: "كل سنة وأنتوا طيبين يا تري عاملين إيه بعد النصف الأول من رمضان تعبانين زيي ولا إيه، شدوا حيلكم عشان نكمل".
واختتمت الفنانة المصرية المقطع التي صورته بقبلة لمتابعيها.
وابتعدت الفنانة رانيا يوسف عن السباق الرمضاني لهذا العام، وشاركت من خلال مسلسل "مملكة إبليس" من تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى، وستيم عرضه خارج السباق الرمضاني.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو| رانيا يوسف تهدي جمهورها قبلة عبر "تويتر": شدو حيلكو في الصيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.