بالفيديو| رانيا يوسف تهدي جمهورها قبلة عبر "تويتر": شدو حيلكو في الصيام

عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، نشرت الفنانة رانيا يوسف، فيديو تشارك به جمهورها وتطمئن على أحوالهم بعد نهاية النصف الأول من شهر رمضان.

وعلقت "يوسف" على مقطع الفيديو: "الجو حر جدًا، كل سنة وأنتوا طيبين وربنا يقوينا كلنا في الصيام".

وظهرت رانيا خلال الفيديو مرتدية زيا واسعا، قائلة: "كل سنة وأنتوا طيبين يا تري عاملين إيه بعد النصف الأول من رمضان تعبانين زيي ولا إيه، شدوا حيلكم عشان نكمل".

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واختتمت الفنانة المصرية المقطع التي صورته بقبلة لمتابعيها.

وابتعدت الفنانة رانيا يوسف عن السباق الرمضاني لهذا العام، وشاركت من خلال مسلسل "مملكة إبليس" من تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى، وستيم عرضه خارج السباق الرمضاني.

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