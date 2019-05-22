متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نعرض اليوم الحلقة الـ 10 من برنامج فوشيا شو، مع الإعلامية نادية الزعبي، لنرصد لكِ أحداث الأسبوع من أخبار المشاهير، والموضة، والجمال، والصحة، بطريقة خفيفة ولطيفة. تشاهدون في هذه الحلقة: علاقات صفاتٌ تجعلك فريسة للرجل النرجسي! الزواج من العمر نفسه... عندما يصطدم "العريس" بموقف أهله! المشاهير هل ظلم الشكل الخارجي معتصم النّهار بـ "خمسة ونصّ"؟! Advertisements هل بالغ المخرج بزفاف "غمار وبيان"؟.. الجمهور متفاجىء: "فيلم هندي"! "الهيبة" يخيّبُ آمال جمهوره.. صُدفٌ غير مبرّرة وأخطاء إخراجيّة ومشاهد خادشة! بين الإيحاءات الجنسيّة والألفاظ السّوقيّة.. نحو ألف مخالفة على دراما رمضان! موضة مريم أوزرلي "تتخطى حدود الجرأة" بفستانها في كان السينمائي.. ما علاقة رانيا يوسف؟ بريانكا شوبرا "عروس" في "كان السّينمائيّ" بتوقيع مصمّم لبناني غوتشي تثيرُ الجدل بعمامة سعرها 790 دولارًا.. والجمهور: تخصّ طائفة السِّيخ!

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كانت هذه تفاصيل خبر فوشيا شو: بيان وغمار في خمسة ونص "زدتوها".. و"الإيحاءات الجنسية" تنغصّ دراما... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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