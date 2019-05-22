كأول عربية.. الروائية العُمانية جوخة الحارثي تحصد جائزة مان بوكر الدولية

فازت الروائية العمانية جوخة الحارثي، بجائزة "مان بوكر الدولية" في لندن، عن روايتها "سيدات القمر" التي ترجمتها مارلين بوث إلى الإنجليزية، بعنوان "سلستيال باديز" "أجرام سماوية"، وتمنح الجائزة لأفضل عمل أدبي مترجم للإنجليزية.

وتعتبر تلك المرة الأولى، منذ أنشئت "مان بوكر الدولية" في عام 2005 التي يفوز فيها كاتب عربي بالجائزة. وتعتبر "الحارثي"، أول روائية عُمانية يترجم لها عمل إلى الإنجليزية، وفقا لـ"سكاي نيوز".

وتفوقت الحارثي، البالغة من العمر41 عاما على خمسة منافسين ضمتهم القائمة القصيرة للجائزة من فرنسا وألمانيا وبولندا وكولومبيا وتشيلي، وبجانب الرواية الفائزة أصدرت الكاتبة الحاصلة على الدكتوراه في الأدب العربي من جامعة إدنبره روايتين ومجموعتين قصصيتين وبعض قصص الأطفال إضافة إلى دراسات أدبية وأبحاثا أكاديمية.

وذكر موقع جائزة مان بوكر على الإنترنت، إن جوخة الحارثي، سجلت اسمها اليوم، كأول كاتبة عمانية، وول كاتبة من دول الخليج، تفوز بالجائزة.

وتروي "سيدات القمر" حياة ثلاث شقيقات يشهدن على التطور في المجتمع العماني بعد الحقبة الاستعمارية.

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وقالت رئيسة لجنة التحكيم بيتاني هيوز، إنّ "الكتاب يستولي على العقول والقلوب بنفس المقدار"، وأضافت أنّ "الأجرام السماوية يتناول القوى التي تقيّدنا وتلك التي تحرّرنا"، مشيدةً بالترجمة "الدقيقة والشاعرية" للرواية.

وبلغت قيمة الجائزة المالية 50 ألف جنيه استرليني ما يعادل 58 ألف يورو تقريباً، تقاسمتها جوخة الحارثي، مع مارلين بوث "64 عاماً" وهي أكاديمية أمريكية.

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