استعدي للصيف بالقضاء على السليوليت بهذه الخطوات

السليوليت مشكلة تؤرق الكثير من الفتيات، خاصة مع قدوم فصل الصيف، والسفر واللجوء للملابس الأخف، ولكن هناك مجموعة طرق وخطوات يمكن اتباعها، للتخلص من السليوليت، أو على الأقل تخفيض حدته في الجسم.

والسليوليت هو تغير في طبقة من طبقات الجلد يحدث لدى معظم السيدات عند سن البلوغ وما بعده، ويظهر كتغيير لملمس وشكل الجلد تتمثل بوجود ندب غائرة في منطقة الحوض والأرداف، والرجل والبطن.

وقدمت لودميلا سميرنوفا، مساعدة قسم الأمراض الجلدية والتناسلية في جامعة موسكو الطبية الأولى، مجموعة من النصائح، على السيدات اتباعها، لتخفف أو لتعالج السليوليت ومن بينها.

- تقليل كمية النشاويات التي تتناولينها، حيث أن وجود الكربوهيدرات يمكن أن يؤدي لظهور السليوليت، وكذلك يجب ممارسة الرياضة بشكل منتظم.

- التدليك أو "المساج" الموضعي من أبرز الأسباب التي تؤدي لضياع السليوليت، وذلك بالالتزام به لمدة مرتين في الأسبوع مع استعمال مرهم خاص، وتظهر نتائج تلك النصائح بعد أسبوعين فقط من الخضوع لها.

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وأكملت سميرنوفا أن التدليك والمرهم، والمواظبة على نظام غذائي صحي، يمكن أن يساهم في إخفاء السليوليت دون جهد بدني بممارسة الرياضة، وتصبح النتائج ظاهرة جلية.

وقالت الخبيرة الروسية، إن السلوليت يظهر نتيجة لتراكم الدهون الزائدة في الخلايا أو بسبب فشل هرموني.

وأجمعت آراء جميع الأطباء والخبراء على أنه من المستحيل هزيمة السلوليت نهائيا، لأنه سيعود مع الوقت، حال توقف المرأة عن اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام.

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