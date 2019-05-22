عقب تصريحاتها بـ"شيخ الحارة".. فساتين ناهد السباعي جريئة "من فوق ومن تحت"

منذ ظهورها على السجادة الحمراء، تثير الفنانة ناهد السباعي، جدلًا واسعًا، بسبب إطلالاتها، وملابسها المكشوفة، التي تضعها محل انتقاد عادًة، خاصة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت "السباعي" خلال حديثها مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "شيخ الحارة" إنها لا تتعمد الظهور بفساتين عارية، قائلة: "عندي منطق دائما وهي مسألة نسبية لما الفستان يكون عريان من فوق ميبقاش عريان من تحت والعكس".

ويرصد "هُن" إطلالات مختلفة لـ ناهد، ارتدت فيها ملابس عارية من "فوق ومن تحت"

وكانت ارتدت "السباعي" خلال افتتاح مهرجان قرطاج السينمائي، فستانا أحمر من الستان، مفتوحا من الأعلى، حيث كشف عن منطقة الصدر، كما تميز بفتحة ساق طويلة للغاية، كشفت عن ساقيها.

تألقت ناهد، من قبل، وتحديدًا بإحدى المناسبات المقامة على هامش مهرجان دبي السينمائي 2016، في دورته الـ 13، بفستان أبيض جريء، كشف عن منطقة الصدر، كما تميز بفتحة ساق طويلة.

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كما أثارت الجدل بسبب فستانها المكشوف، خلال حفل افتتاح osn حيث ظهرت بفستان مخملي، أسود، مكشوف الظهر، ومتوسط الطول.

أثارت "ناهد" الجدل، بسبب ظهورها في أحد المهرجانات السينمائية بالغردقة، بفستان عارٍ مكشوف من الأعلى والأسفل، حيث ارتدت فستانا أبيض اللون من قطعتين، "ستوميك علوي"، من الجوبير، و"جيب" طويلة من "الشيفون"، مفتوحة أيضًا.

بفستان أبيض شفاف، من الجوبير والشيفون، أثارت "السباعي" الجدل، خلال افتتاح الدورة الجديدة من مهرجان القاهرة السينمائي.

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