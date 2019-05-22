بـ4 دولارات.. كوريات يتعرضن لممارسة الدعارة بالإجبار في الصين

تتعرض آلاف السيدات والفتيات، بكوريا الشمالية، لممارسة الدعارة جبرًا في الصين، حسبما كشف تقرير حقوقي أعدته "مبادرة كوريا المستقبل" مقرها لندن، وذلك ضمن عمليات واسعة للإتجار بالبشر.

وذكر التقرير شهادات، عديدة من فتيات لا تتجاوز أعمارهن 12 عاما، تم إجبارهن على المشاركة في جلسات جنسية عبر الإنترنت لساعات طويلة بدون طعام، فضلًا عن ممارسته.

وكانت شبكة "سي إن إن" الأميركية، أكدت إن الفتيات كن هدفا للمتاجرين بالبشر من كوريا الشمالية منذ سنوات، إلا أن كشفت التقارير عن ارتفاع معدلات الدعارة داخل الصين.

دعارة وبيع أو زواج بالإكراه:

ذكرت "سكاي نيوز" إنه كثيرًا ما يُخطف النساء الكوريات إلى الصين، ويتم بيعهن لممارسة الجنس، أو يُجبرن على الزواج من رجال صينيين، أو يتم بيعهن أكثر من مرة، ويُجبرن على ممارسة شكل واحد على الأقل من العبودية الجنسية في غضون عام من مغادرة بلادهن، وفقا لما ذكرته "مبادرة مستقبل كوريا".

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أعمار الضحايا:

تتراوح أعمار الضحايا، من 12 عام، وحتى 29 عامًا، حسبما ذكرت bbc.

أسعار البيع والدعارة:

قالت يون هي سون، التي أعدت التقرير: "أن الضحايا يجبرن على ممارسة الدعارة مقابل حوالي 30 يوان صيني، ما يعادل "4.3 دولار أمريكي"، ويبعن كزوجات مقابل ألف، وحتى 5 آلاف يوان صيني، وفقًا لـ bbc.

وبحسب "سكاي نيوز"، أكدت "مبادرة كوريا المستقبل"، وهي منظمة غير ربحية، أن نسبة اللاجئات من كوريا الشمالية في الصين، اللاتي يقعن ضحايا تجارة الجنس، بنحو 60 %، وتوصل تقرير أصدرته "هيومن رايتس ووتش" في نوفمبر الماضي إلى نفس النتائج، وفقًا لما جاء في تقرير المبادرة.

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