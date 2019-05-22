صندل الإسبادريل لإطلالة صيفية مريحة

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) يتربع صندل الإسبادريل على عرش موضة الأحذية النسائية في صيف 2019؛ حيث تألقت به عارضات ماركات الأزياء العالمية مثل Gucci وPrada وMiu Miu وLoewe وZimmermann. وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية كلاوديا شولتس، أن صندل الإسبادريل هو صندل يمتاز بنعل من اللحاء؛ لذا فهو يمنح المرأة إحساسا بالراحة أثناء المشي. وأضافت شولتس، أن صندل الإسبادريل يتألق هذا الموسم بأربطة من الجلد وبنعل ضخم ليضفي على المظهر طابعا جريئا يخطف الأنظار، مشيرة إلى إمكانية تنسيقه مع فستان أو سروال أو تنورة جينز.

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