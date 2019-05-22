فوائد مذهلة للشوربة في رمضان.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

يتمتع الحساء بطعم لذيذ ومميز كما يعد مصدراً غنياً بالفيتامينات والمعادن والمواد المغذية الأخرى الضرورية للصحة، خاصة خلال شهر رمضان، حيث يستمر الجسم دون غذاء لفترة طويلة من اليوم، حسب ما جاء عبلي موقع "العربية":

وفيما يلي فوائد الحساء في رمضان، وفق موقع WebTeb المعني بالصحة:

1- يقي من الانتفاخ: يعمل الحساء الذي تبدأ به فطورك في رمضان، على تهيئة معدتك لاستقبال الأطعمة الصلبة بعد يوم طويل من الصيام، الأمر الذي يساعد في الوقاية من الغازات وآلام المعدة.

2- مرطب للجسم: يعد الحساء من الأطعمة الغنية بالماء، الذي يعمل على ترطيب خلايا الجسم والبشرة، خاصة بعد قضائك ما يقارب 15 ساعة دون ماء.

3- غني بالألياف: تحتوي أطباق الحساء المختلفة على الخضار والبقوليات الغنية بالألياف، التي تساعد في تنظيم وظيفة الجهاز الهضمي وحركة الأمعاء، الأمر الذي يقلل الانتفاخ والإمساك.

4- يساعد في إنقاص الوزن: إذا كنت تعاني من زيادة الوزن في رمضان، لا تبدأ وجبتك قبل تناول الحساء، فهو من الأطعمة المغذية التي تحتوي على كمية قليلة من السعرات الحرارية، كما أنه يشعرك بالامتلاء والشبع.

5- يقلل من الأوجاع والآلام: لا يمكن للحساء أن يشفيك من المرض لكنه من العلاجات المنزلية المخففة لأعراضه والمساهمة في الوقاية منه، فهو يعمل كمضاد للالتهابات.

6- يحتفظ بالفيتامينات والمعادن: يحتفظ الحساء بالفيتامينات والمعادن الموجودة في الخضار خلافاً للطرق الأخرى المتبعة في الطهي، لأن الماء الموجود في داخلها يصبح جزءاً من الحساء لا تتخلص منه.

7- طبق صحي ومغذٍّ: الشوربة من الأطباق الصحية التي تحتوي على مكونات مغذية وسهلة الهضم تناسب الأطفال وكبار السن، مثل شوربة العدس الغنية بالبروتينات والحديد، وحساء الدجاج والأرز الغني بالبروتينات والحديد والكربوهيدرات، وشوربة الخضار الغنية بالألياف والفيتامينات والمعادن.

8- يقلل الإصابة بالأمراض الخطيرة: طبق الشوربة يقلل من احتمالية الإصابة بمرض السرطان والعمى وأمراض القلب والسكري، فهو يحتوي على مكونات تساعد في الوقاية من هذه الأمراض.

Advertisements

مكونات صحية في الحساء

1- الجزر

يعد الجزر من العناصر الأساسية الموجودة في طبق الحساء النباتي، الذي يحتوي على مركب البيتا كاروتين، الذي يحوله الكبد إلى فيتامين أ، الضروري لصحة العين، ما يقلل خطر الإصابة بالعمى أو إعتام عدسة العين.

كذلك يحتوي الجزر على مستويات عالية من مضادات الأكسدة الذي يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

2- البندورة

تحتوي ثمرة البندورة على مضادات الأكسدة مثل المنغنيز وفيتامين ج، التي تحمي خلايا الجسم من التلف، وتقلل خطر الإصابة بمرض سرطان الثدي والبروستاتا والبنكرياس.

وتعد الطماطم من الأطعمة الغنية بمادة (لليكوبين -lycopene)، التي تخفض مستويات الكوليسترول والدهون في الدم، وتقلل خطر الإصابة بأمراض القلب.

3- الكرفس

يحتوي الكرفس على المغذيات والفيتامينات النباتية، التي تقلل من ألم المفاصل والصداع والإصابة بمرض ضغط الدم والكولسترول والسرطان، وتعزز نظام المناعة، وتنظم توازن السوائل في الجسم.

4- البصل

تناول البصل يحسن صحة الفم، ويمنع تسوس الأسنان، ويقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون، ويعزز من نظام المناعة، ويحسن صحة القلب والأوعية الدموية، ويساعد في التحكم بمستويات الغلوكوز في الدم.