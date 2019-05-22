أنغام تشيد بابن شقيقتها الراحلة في مسلسل زي الشمس: "حبيب خالته"

حرصت الفنانة أنغام، على دعم ياسين، ابن شقيقتها الراحلة "غنوة"، عقب تألقه بمسلسل "زي الشمس" مع الفنانة دينا الشربيني. ونشرت أنغام، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورا للطفل، مُعلقة: "أحلي نجم في الدنيا.. ياسين.. زي_الشمس، يارب احفظه بحفظك حبيب خالته". Advertisements وكانت سهر عبد المنعم، ابنة خالة الراحلة غنوة، والتي تتولى رعاية الطفل عقب وفاة والدته، أكدت لـ"هُن"، أن الفنانة أنغام، متولية مسؤولية الطفل منذ وفاة "غنوة"، قائلة: "عايش معايا لكن أنغام متكفلة بكل حاجة". ​

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