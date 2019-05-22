بعد حصولها على عريس بـ "فكرة بمليون جنيه".. من هي سهر الصايغ طبيبة الأسنان؟

خطفت الأنظار حولها، بمشاركتها الفنان علي ربيع، في مسلسل "فكرة بمليون جنيه"، بنظارتها الكبيرة، المُقعرة، وشعرها "المُجعد"، وحيلتها اليومية للحصول على عريس للزواج منه، جعل الفنانة سهر الصايغ، محط أنظار كثيرين، خاصة إنها تقدم لون درامي كوميدي، مختلف عما سبق.

وكانت تظهر "الصايغ" بدور الفتاة الشقيانة، التي تُعاني من الفقر، وقلة الحيلة، أبرزها دورها بمسلسل "ابن حلال" أمام الفنان محمد رمضان، والتي اضطرت للزواج من رجل يكبرها في العُمر، ومن ثم تركه وعملها بأحد الملاهي الليلية، حتى تلقى مصيرها في النهاية، على يد شقيقها.

كما برعت قديمًا بدور "أم كلثوم" التي جسدت سيرتها الذاتية، في الصغر، وتألقت "سهر" منذ عامين، أمام الفنان يوسف الشريف، بمسلسل "كفر دلهاب" والذي اعتبره العديد "تغييرًا لجلدها".

وأمس تصدرت الفنانة سهر الصايغ، محركات البحث، على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلًا عن ترديد اسمها، بمجموعات الفتيات السرية، عقب مشهدها بالحلقة الـ 17 من مسلسل "فكرة بمليون جنيه"، بعدما استطاعت الحصول على عريس، عقب تفاديها وعكتها الصحية بتناولها الشراب الذي نصحها بها حتى تتزوج من زميلها المدرس.

وأظهرت الحلقة توطد العلاقة بينهما، حتى أخبرها زميلها برغبته في الزواج منها.

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ويرصد "هُن" أبرز المعلومات عن سهر الصايغ.

ولدت عام 1990.

بدأت التمثيل وهي صغيرة فشاركت في مسلسل "أم كلثوم"، عام 1999.

درست في كلية طب الأسنان، جامعة القاهرة وتخرجت عام 2013.

تركت الطب من أجل التفرغ للفن.

تألقت في العديد من الأعمال الدرامية، أبرزها مسلسل "في إيد أمينة" مع الفنانة يسرا، ومسلسل "الحارة"، و"كفر دلهاب"، "رمانة الميزان".

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