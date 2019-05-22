يعتبر الترايفل ضمن قائمة الحلويات الشهيرة في المطبخ الإنجليزي، وكان أوّل من اخترعه هو الطبّاخ توماس داوسون، ثمّ أضافه إلى وصفاته في كتابه.

ويقدم "هُن" طريقة عمل الترايفل كيك.

المكونات

10 قطع من باوند كيك.

كوبٌ من الفراولة منزوعة الرّأس، والمقطّعة لشرائحَ رفيعة.

كوبٌ من شرائحِ الموز.

كوبٌ من شرائحِ الكيوي الرّفيعة.

عبوةٌ من جلو الفراولة.

كوبٌ من كريم شانتيه.

شوكولاتة مبروشة للتّزيين

طريقة التحضير

- ضعي في أكوابٍ مُخصّصة للتّقديم قطعةً واحدةً من باوند كيك، ويمكنكِ إعداد التّرايفل في أكوابٍ على شكل حصصٍ أو طبقٍ واحد، لكِ الخيار في اختيار ما يناسبك.

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- ضعي طبقةً من خليط الموز، والفراولة، والكيوي على الكيك بشكلٍ متناسق، ووزّعي الكمية في الأكواب.

- أعدّي الجلو باتّباع التّعليمات المدوّنة على العبوة، ووزّعيها على الفواكه والكيك بكمياتٍ متناسبة.

- اتركي الطّبقة الثانية من الجلو والفواكه حتى تتماسك وتبرد قليلاً. أعدي كريم شانتيه بخفقها كما هو مدونٌ على العبوة، ووزّعيها كطبقةٍ ثالثةٍ فوق طبقة الجلو بشكلٍ جميلٍ ومنسق.

- انثري قليلاً من الشوكولاتة المبشورة على أكوابِ التّرايفل، وضعيها في الثلاجة لمدّةِ ساعةٍ على الأقل وقدِّميها باردة.

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