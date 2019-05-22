حسناوات فيلم "ذات مرة في هوليود" على السجادة الحمراء في "كان"

خطفت النجمة داكوتا فانينج والنجمة مارجوت روبى الأنظار بإطلالتهما على السجادة الحمراء في مهرجان "كان" السينمائي في دورته الـ 72 بمدينة كان الفرنسية.

ويعرض مهرجان كان السينمائي الثلاثاء، فيلم Once Upon a Time in Hollywood، والذي يضم مجموعة من نجوم الصف الأول فى السينما الأمريكية على رأسهم براد بيت وليوناردو ديكابريو وآل باتشينو، ومارجوت روبى، لورينزا ايزو، وداكوتا فانينج، وكيرت روسيل، والفيلم من إخراج وتأليف كوينتين تارانتينو.

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وتدور أحداث الفيلم في عام 1969 في مدينة لوس أنجلوس، حول شخصيتين رئيسيتين هما "ريك دالتون" ممثل تليفزيوني سابق لمسلسل ينتمي لنوعية "الويسترن" أو الغرب الأمريكي، ويجسده ليوناردو ديكابريو، و"كليف بوث"، الممثل البديل له الذي يؤدى المشاهد الخطرة بدلا منه، ويجسده براد بيت، يكافح الاثنان من أجل تحقيق الشهرة في هوليوود، بالتزامن مع بدء نشاط القاتل الشهير تشارلز مانسون.

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ويركز الفيلم يركز على سلسة جرائم القتل التي ارتكبتها عائلة "مانسون" فى فترة الستينيات من القرن الماضي، وراح ضحيتها عدد من الأشخاص منهم الممثلة الأميركية شارون تايت التي تم طعنها نحو 16 طعنة وكانت وقتها حامل في شهرها الثامن.

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