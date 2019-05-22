حذاء "adidas" الجديد يعكس رؤية المُبدعين الإماراتيين وبسعر مُميز

أطلقت شركة adidas Originals بالتعاون مع ثلاثة مبدعين من الإمارات، حملة للكشف عن جوهر حذاء Nite Jogger الجديد. حذاء مصمم لمن يحبون التميز، وذلك من خلال رباطه الرائع والخطوط الثلاثة المميزة لـadidas وبطبعة الكعب المميزة وبألوانه البارزة.

الحذاء مستوحى من حذاء adidas Originals الأول بتقنية hi-vis، ليحاكي الحذاء الأيقوني القديم لكن بتصميم عصري جديد رائع - يعكس رؤية المصممين، وصمم لعشاق الإبداع والذين لا يتقيدون بضوء النهار.

تضم الحملة، مبدعين هم: منسقة الأزياء سارة هاشم، حمودي بامبي كوميدي ومدون صحة ولياقة اماراتي، عبدالله هنداش مصور وصانع محتوى وجوليان حداد مدون سفر وأزياء.

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الحذاء متوفر الآن في متاجر adidas Originals في دول مجلس التعاون الخليجي وعلى الموقع https://shop.adidas.ae/en/ بسعر 650 درهم. وبالإضافة ستحصل على حقيبة عاكسة مجانية متوفرة في دبي مول، متجر adidas Originals عند شراء حذاء Nite Jogger. يمكن للعملاء أيضًا الاستمتاع بتجربة الواقع الافتراضي #NITEJOGGER مع سماعات VR.

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