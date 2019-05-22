بالصور| كندة علوش تعرض فستان زفافها للبيع لهذا السبب

قررت الفنانة السورية كندة علوش، بيع فستانها، والذي تألقت به خلال حفل زواجها الأول على الفنان عمرو يوسف، والتبرع بثمنه لجهات خيرية.

ونشرت "علوش"، عدة صور بفستان الوفاف، مُعلقة: "يمكن صعب نفرط بالأشياء اللي مرتبطة عنا بذكريات جميلة وغالية وخصوصي فستان العرس بس إذا كان في ناس رح تستفيد من تمنه فهيصير لها لذكرى معنى أقيم".

وتابعت: "فستان زفافي معروض حالياً للبيع لأي حدا مهتم بإنه يشتريه، ورح اتبرع بسعره لأكتر من جهة خيرية وهالشي حيكون بعلم الشخص اللي حيشتريه".

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وكانت كندة تزوجت من الفنان عمرو يوسف، منذ عامين، وأقاما حفلي زفاف، بالقاهرة وأسوان.

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