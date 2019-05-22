طريقة عمل الزلابية.. بمكونات "على قد الإيد"

الزلابية من أشهى وأشهر الحلويات الشرقية المفضلة، التي تقدم في العديد من دول الوطن العربي، ولديها أسماء عديدة منها لقمة القاضي والعوامة.

تقدم لكم "هن" طريقة عمل الزلابية من صنع يد الشيف نجلاء الشرشابي، في برنامجها "على قد الإيد" عبر قناة "سي بي سي سفرة".

المكونات

2 كوب دقيق

رشة ملح

ملعقة كبيرة نشا

ملعقة صغيرة خميرة فورية

ملعقة كبيرة سكر

ملعقة صغيرة فانيليا

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2 كوب ماء

زيت شربات

طريقة التحضير

* إخلطى الدقيق مع الملح والنشا والخميرة والسكر والفانيليا.

* ضفي الماء وقلبى حتى تصبح عجينة سائلة.

* اتركي الخليط ليتخمر ثم قلبي.

* بللي ملعقة صغيرة بالزيت ثم شكّلي بها الزلابية وأقلها في زيت متوسط السخونة.

* اخرجيها عندما يصبح لونها دهبى فاتح من الزيت واتركيها قليلا ثم ارجعيها إلى الزيت مرة أخرى حتى تتحمر جيدا وتصبح مقرمشة.

* ضعي الزلابية في الشربات ثم صفيها وقدميها.

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