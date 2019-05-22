الامارات | مارادونا ساخراً من فيلمه: قاطعوه

شكرا لقرائتكم خبر عن مارادونا ساخراً من فيلمه: قاطعوه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعامل أسطورة كرة القدم، دييغو مارادونا، بسخرية مع فيلم جديد عن حياته، وطالب بمقاطعة مشاهدته عند عرضه الشهر المقبل.

وفي ملصق للترويج للفيلم الوثائقي الممتد لساعتين عن النجم الأرجنتيني المثير للجدل، كتب «دييغو مارادونا: المتمرد والبطل والمحتال»، لكن اللاعب السابق الفائز بكأس العالم أبدى غضبه من كلمة «المحتال».

وقال مارادونا في مقابلة تلفزيونية: «لعبت كرة القدم، وحصلت على المال من الركض خلف الكرة، ولم أكن السبب في الاحتيال على أي شخص، إذا وضعوا ذلك لجذب الناس للحضور ومشاهدة الفيلم فإني أعتقد أنهم سلكوا الطريق الخطأ، لا أحب هذا العنوان، وإذا لم أحب العنوان فإني لن أذهب إلى الفيلم، لا تذهبوا وتشاهدوه». وكان مخرج الفيلم، آصف كاباديا، قال في وقت سابق إن مارادونا لم يشاهد الفيلم، واعترف بأنه سيكون مهتماً بمعرفة رد فعله. وأضاف «هناك الكثير من الصور التي لم يشاهدها هو عن نفسه وعن عائلته وعن أطفاله، لذا أعتقد أن الأمر سيكون مفعماً بالمشاعر بالنسبة له».

وغاب مارادونا، الذي يعمل مدرباً في المكسيك، عن العرض الأول للفيلم في مهرجان «كان»، يوم الأحد الماضي. ومن المقرر عرض الفيلم للجمهور في 14 يونيو المقبل.