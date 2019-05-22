الامارات | لوحة جمالية للمؤسِّس الباني بـ 8 ملايين حصاة في عجمان

شكرا لقرائتكم خبر عن لوحة جمالية للمؤسِّس الباني بـ 8 ملايين حصاة في عجمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشّن الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، لوحة جمالية مكونة من ثمانية ملايين حصاة، تجسّد صورة الوالد المؤسِّس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مؤكداً أن المغفور له حفر بداخل كل مواطن ومقيم قيماً مثالية، واستطاع بحكمته ورؤيته الثاقبة أن يقود دولتنا لتكون اليوم في صدارة دول العالم.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، أن الكفاءات المؤهلة في الدائرة، عملت على مدار ثلاثة أشهر متواصلة لإنجاز اللوحة الجمالية، والتي تنجز كاملة باستخدام الحصا، مبيناً أن فريق العمل حرص على تزيين اللوحة من الجانبين بالورود والأشجار العريقة، التي تحاكي تراثنا الأصيل.

وخطّ رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان عبارة: «من عبق التاريخ تجسدت معاني ذكرى رجل صنع لدولة الإمارات مجداً عظيماً، ومن جبال دولتنا أنشئت وتجسدت صورة زايد»، معقباً: «والدنا المغفور له الشيخ زايد رسم لنا ولأبنائنا حياة كريمة، وعاش عمره يفكر في شعبه وإسعاده، وكان بوصلة للتغيير، وجامعاً للشعوب، وحكيماً يؤخذ برأيه لنهضة الأمم».

من جهته، قدم مدير إدارة الزراعة والحدائق العامة، أحمد سيف المهيري، شرحاً إلى الشيخ راشد بن حميد النعيمي، عن المشروع ومراحل العمل به وأهدافه المنشودة، مبيناً أن اللوحة ستكون وجهة جمالية في إمارة عجمان، إذ خصصت الدائرة مدخلاً للزوار ليشاهدوا اللوحة عن قرب. وأضاف المهيري: «والدنا المغفور له الشيخ زايد جسّد أفضل صورة عن قائد استثنائي، واستطاع أن يعرف العالم كله بشيم أبناء الإمارات، فكان حقاً علينا أن نجسد ذكراه، ونعلم أبناءنا والأجيال المقبلة من بحر دروس علمنا إياها».

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وتابع: «نحرص على تبني كل المشروعات التي تجسد مآثر الشيخ زايد، من بينها اللوحة التي تمكن كل مسافر من رؤيتها بوضوح، وتذكر صفات قائد لا يتكرر».

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أشهر من العمل، تطلَّبها إنجاز اللوحة الجمالية، التي تجسد صورة المغفور له الشيخ زايد.