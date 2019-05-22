الامارات | «علم 10/‏10» يستلهم رؤى محمد بن راشد

شكرا لقرائتكم خبر عن «علم 10/‏10» يستلهم رؤى محمد بن راشد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي كتاباً بعنوان: «علم 10/‏10 في إدارة تخطيط القوى العاملة»، المستنبط من علوم ودروس ورؤى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

ويشتمل الكتاب على أربعة فصول أساسية، إذ يتناول الفصل الأول تعريفاً حديثاً لمفهوم تخطيط القوى العاملة، وأبرز العلوم والتوجهات التي اهتمت بتخطيط القوى العاملة، ودعمت فكرته وأهميته في منظومة العمل، سواء بشكل منفرد وفق اختصاصات إدارة الموارد البشرية، أو بشكل داعم للتطوير التنظيمي، سواء على المستوى القانوني أو الاستراتيجي.

أما الفصل الثاني فيتضمن تحليلاً وموائمة دقيقة لاستراتيجيات الحكومة وارتباطها بأسس ومتطلبات تخطيط القوى العاملة، ومن ثم تحليلاً لما احتوته إصدارات لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: رؤيتي، ومضات من فكر، تأملات في السعادة والإيجابية، وقصتي، من أقوال سموّه في التنمية البشرية والتطوير التنظيمي الإداري، وأهمية الفرد والأساسيات العلمية التي تضمنتها أقوال سموّه في مفاهيم إدارة الموارد البشرية، منها مفاهيم تفويض المسؤولية، والتمكين والتعليم والتوطين، وغيرها من المبادئ الداعمة لفكر تخطيط القوى العاملة.

فيما ركز الفصل الثالث على تحديد 10 محاور، وشكل بداية كل حرف فيها اسم محمد بن راشد، وامتازت المحاور بالتجانس التنظيمي الهادف إلى بيان التكامل في اختصاص تخطيط القوى العاملة.

وفي الفصل الرابع تأتي أهم النجاحات التي حققتها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي في مجالات إدارة الموارد البشرية، وعبر إسهام تطبيق نظام تخطيط القوى العاملة المطور في تحقيق تلك الإنجازات، إذ يبرز الكتاب الجوائز العالمية التي حققتها الإدارة، منها الفوز بجائزة ستيفي العالمية في مجال الموارد البشرية، والفوز بجوائز القمة الحكومية للموارد البشرية لدول مجلس التعاون الخليجي، والحصول على مواصفة «أيزو تخطيط الموارد البشرية ISO30409» وغيرها من الجوائز.

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محاور تشكل بداية كل حرف منها اسم محمد بن راشد، يتضمنها الكتاب.

الكتاب يستفيد مما ورد في: رؤيتي، ومضات من فكر، تأملات في السعادة والإيجابية، وقصتي، من أقوال في التنمية البشرية.

مدرسة المركز الأول عالمياً

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قال مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، اللواء محمد أحمد المري: «إن صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، هو أساس التطوير والتخطيط الاستراتيجي الممنهج في الدولة، وصاحب الفكر الريادي والتميز في الأعمال الحكومية، ومؤسِّس مدرسة المركز الأول عالمياً، إذ عكفت (إقامة دبي) على تعزيز فكره كمنهاج علم وعمل تسير بها كل الوحدات التنظيمية».

أفكار تجدّد المجال

أكد مساعد المدير العام لشؤون الموارد البشرية والمالية، العميد عوض محمد العويم، أن «(إقامة دبي) تولي اهتماماً كبيراً حيال تبني الأفكار، وتدعم التطوير المستمر لكل أنشطتها وعملياتها، وتعدّ إدارة الموارد البشرية ركناً مهماً يتطلب البحث عن مستجدات المجال»، مشيراً إلى أن الكتاب يمتاز بربط اقتباسات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في علم متكامل ومتجانس يسهم في تحقيق الفاعلية القصوى من النشاط.

كيف جاءت الفكرة؟

كشف رئيس قسم تخطيط الموارد البشرية بـ«إقامة دبي» مؤلف الكتاب، الملازم أول طلال حسين عبدالله، أن «فكرة الكتاب جاءت بتوجيهات اللواء محمد المري، بضرورة تعزيز أقوال واقتباسات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في كل أروقة العمل والوحدات التنظيمية بالإدارة، وفي أساليب العمل بشكل دائم ومتجدّد».

وأضاف أن إصدارات سموه، وما تضمنتها من علوم ورؤى، ومطابقتها بالعلم الحديث في إدارة الموارد البشرية، يؤكد أنها علم يُدَرَّس، ومنهاج مطور..