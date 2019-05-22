الامارات | صوت العرب من القاهرة.. ببصمة «دار زايد»

شكرا لقرائتكم خبر عن صوت العرب من القاهرة.. ببصمة «دار زايد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - «من دار زايد».. هو العنوان الذي اختاره المستشار الدكتور يوسف الشريف، لبرنامجه الإذاعي الجديد الذي يبث عبر إذاعة صوت العرب من القاهرة، ويقدم من خلاله مجموعة من الموضوعات التي تهمّ المجتمع العربي عموماً، والمصري تحديداً، ليعد بذلك أول إعلامي خليجي يقدم برنامجاً كاملاً في إذاعة مصرية.

وأوضح الكاتب والإعلامي الإماراتي يوسف الشريف، لـ«الإمارات اليوم»، أن «البرنامج يعكس العلاقات القوية التي تجمع بين الإمارات ومصر وأبناء البلدين، وتتمثل الثيمة الرئيسة له في الإيجابية والسعادة»، مضيفاً: «عن سبب هذا الاختيار من بداية التجهيزات والشروع في إعداد البرنامج وجدت أننا كمجتمع عربي بحاجة إلى الإيجابية والروح التي تنظر للحياة بفرح وسعادة. نحن بحاجة إلى نقل وقفات وبصمات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في ميدان الإيجابية وشحذ الهمم وبلوغ الأهداف، في المقابل وجدت أن المجتمع المصري لديه روح الدعابة والمرح، لكن تنقصه النظرة الإيجابية لواقعه ومستقبله، ولهذا في معظم حلقات البرنامج ننشد هذا الهدف، وننظر للأمور من زوايا عدة».

عنوان ومضمون

وأشار الشريف إلى أن عنوان البرنامج يعبّر عن مضمونه، إذ يسعى من خلاله إلى نقل بعض القيم والأفكار المستخلصة من واقع الحياة، ومن واقع المجتمع الإماراتي إلى مصر الحضارة وشعبها، الذي كان له مكانة خاصة لدى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وتابع: «عنوان (من دار زايد) يشير إلى نقل التجربة الإماراتية إلى مصر، إذ يتناول البرنامج قيم الإيجابية والتسامح والسعادة التي يتميز بها مجتمع الإمارات، إضافة إلى مشاركة المجتمع المصري بعض المشكلات التي تواجه مجتمعاتنا، وما هي الحلول الممكنة، وماذا صنعت الإمارات وقيادة الإمارات للنهوض بمجتمعنا كتجربة عربية رائدة في بناء الإنسان، لنقدم لمصر وننقل جزءاً صغيراً من محبة الإمارات وقيادة الإمارات للشعب المصري».

تجربة أبناء زايد

وأفاد الشريف بأن الجديد الذي يحمله البرنامج هو الفكرة بحد ذاتها، فلأول مرة تنقل تجربة أبناء زايد إعلامياً خارج الدولة كتجربة رائدة في نهضة الإنسان وبناء مستقبله، مع التركيز على القيم التي تبنى من خلالها أجمل صور الحياة، مثل الإيجابية والفرح والسعادة والحب والتسامح، إلى جانب مناقشة العديد من المشكلات التي تواجه الشعوب العربية بطريقة تضمن سلامة المجتمع والأسرة والفرد.

ولفت إلى تركيز البرنامج على الموضوعات الاجتماعية، كما تستحوذ موضوعات التنمية البشرية على حصة كبيرة من البرنامج، وتطرح حلقات البرنامج جملة من موضوعات تطوير الذات، والتخطيط للمستقبل، وكيفية بناء الأحلام والوصول إليها، وصناعة الإبداع، إضافة إلى موضوعات أخرى مستقاة من المجتمع الإماراتي كالسعادة والتسامح، إلى جانب الغوص في مشكلات الأسرة والتحديات التي تواجهها من قضايا الخلافات الزوجية، ووسائل التواصل الاجتماعي.

دعوات

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وعن بداية فكرة التعاون مع إذاعة صوت العرب، أوضح الشريف، الذي أعد وقدم من قبل برنامج «استشير والخير بيصير» عبر إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي، كما قدم برامج في إذاعة وتلفزيون الشارقة وقناة سما دبي، أنه تلقى دعوات من قنوات وإذاعات مصرية عدة لتقديم برامج فيها، ووقع اختياره في المرحلة الأولى على إذاعة صوت العرب لتقديم تجربة إذاعية يلامس من خلالها المجتمع المصري. وقال: «إن سبب اختياره مصر لتقديم برامج خارج الإمارات، يعود ببساطة إلى أنها مهد الحضارة ومنبع الأعمال الإعلامية، وإنه وضع هذا الهدف لنفسه منذ سنوات، وحان الوقت لتحقيقه».

إلى التلفزيون قريباً

كشف الدكتور يوسف الشريف، الذي شغل من قبل منصب النائب الأسبق لرئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، والرئيس السابق لهيئة التحكيم في اتحاد كرة القدم، أن هناك تنسيقاً ليقدم برنامجاً تلفزيونياً يطل من خلاله على المجتمع المصري من خلال شاشة التلفزيون، وينقل من خلاله تجربته وتجربة المجتمع الإماراتي.

وأضاف: «إلى الآن لم نستقر على خطوط واضحة لشكل البرنامج، إذ ندرس العديد من العروض والاستضافات من أكثر من قناة مصرية، على أن تتضح الأمور، ونبدأ بالعمل الفعلي بعد شهر رمضان».

قيم التسامح

يتناول البرنامج قيم الإيجابية والتسامح والسعادة التي يتميز بها مجتمع الإمارات، إضافة إلى مشاركة المجتمع المصري بعض المشكلات التي تواجه مجتمعاتنا، وما هي الحلول الممكنة، وماذا صنعت الإمارات وقيادة الإمارات للنهوض بمجتمعنا كتجربة عربية رائدة في بناء الإنسان، لنقدم لمصر وننقل جزءاً صغيراً من محبة الإمارات وقيادة الإمارات للشعب المصري».

- «نحن بحاجة إلى نقل وقفات وبصمات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في ميدان الإيجابية وشحذ الهمم وبلوغ الأهداف».

- «الجديد الذي يحمله البرنامج هو الفكرة بحد ذاتها، فلأول مرة يتم نقل تجربة أبناء زايد إعلامياً خارج الدولة، كتجربة رائدة في نهضة الإنسان».

- البرنامج يقدم موضوعات تهمّ المجتمع العربي عموماً.