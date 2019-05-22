الامارات | محمد بن مكتوم يزور خلف الحبتور

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن مكتوم يزور خلف الحبتور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زار الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم المجلس الرمضاني لرجل الأعمال خلف أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك وعام التسامح، وأعرب خلف الحبتور وراشد ومحمد وأحمد خلف الحبتور عن خالص سعادتهم وشكرهم للشيخ محمد بن مكتوم على الزيارة الكريمة، داعين العلي القدير أن يحفظ القيادة الرشيدة، وأن يديم نعمة الأمن والأمان على دولة الإمارات، كما حضر اللقاء عدد من الأهل والأصدقاء. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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