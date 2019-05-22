أحدث إبداعات خواتم الخطوبة الألماس بتصميم "الإجاصة"

أبدعت العديد من الماركات خواتم خطوبة بتصميم الإجاصة هذا العام، ويعد تصميم الإجاصة من أبرز هذه التصاميم، ويتميز هذا التصميم بأنه يمنح العروس إطلالة لافتة كالأميرات، كما أنه يتناسب مع مختلف أشكال الأصابع وفقاً لشكل الخاتم وحجم الإجاصة، وخاصةً المرصع بالألماس الأبيض، مثل خواتم دي بيرز De Beers، وغراف Graff.

وبرزت خواتم الخطوبة بتصميم الإجاصة بالفصوص الملونة، فمنها بالألماس الأصفر مثل خواتم شوميه Chaumet وتيفاني آند كو Tiffany & Co، كما قدمت بعض الماركات خواتم خطوبة الماس بالفص الأزرق، مثل خواتم شوبارد Chopard وغراف Graff.

وتفردت علامة شوميه Chaumet بالتصميم الأشبه بالتاج الملكي، مع اختلاف ألوان الفصوص، وهو من التصاميم الفخمة التي اعتمدتها أشهر النجمات.

أيضاً برزت خواتم الخطوبة الماسية بتصميم الإجاصة الصغيرة لدى بعض الماركات، مثل خواتم شوميه ودي بيرز.

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