"الفانيليا" تُزيدك أناقة برائحتها الحلوة وتضفي على إطلالتك لمسة جذابة

تعد الفانيليا إحدى النغمات التي تدخل في تركيبة العديد من العطور العالمية، فرائحتها الحلوة تزيدك أناقة وتضفي على إطلالتك لمسة جذابة وراقية. كما أن عطور الفانيليا تشكل خياراً مثالياً لعزومات ومناسبات شهر رمضان. انطلاقاً من ذلك، سنقدم لك مجموعة من أجمل عطور الفانيليا التي ستمنحك رائحة آسرة في رمضان.

Lush Vanillary Perfume

هذا العطر هو الخيار المثالي للحصول على رائحة الفانيليا الأنيقة، كما أنه يشتمل على نغمات إضافية تعزز من جمال رائحته الآسرة، وهي التونكا وخشب الصندل والكراميل المحروق.

Aerin Tangier Vanille

هذا العطر الذي يرتكز على الفانيليا بشكل أساسي خيار مثالي لعزومات وسهرات رمضان. فرائحته الحلوة والآسرة تتميز أيضاً بلمسة رائعة من خشب الصندل. إنه عطر أنيق الى أبعد الحدود وسيمنحك عبقاً آسراً ومميزاً.

Atelier Cologne Vanille Insensée

يتميز هذا العطر برائحته الحلوة والحارة في الوقت نفسه، فهو يمزج بين نغمات الفانيليا وخشب البلوط والعنبر، والتي تشكل في ما بينها مزيجاً مفعماً بالأناقة والجمال. إنه عطر مثالي لأجواء لقاءات شهر رمضان.

Advertisements

Berdoues Vânira Moorea

إن رائحة هذا العطر الدافئة والمركزة ستصبح اكثر وضوحاً عند ملامستها بشرتك، وبعد دقائق من استخدام هذا العطر ستلاحظين أيضاً عبق رائحة البرتقال اللذيذة. إنه عطر غني تدوم رائحته طويلاً وتضفي عليك أناقة لا مثيل لها.

Pacifica Island Vanilla

يمثل هذا العطر رائحة الفانيليا المنعشة الممزوجة بالشاي والياسمين، وتشكل هذه النغمات مجتمعة عبقاً هادئاً غير معقد، فإن كنت من محبات العطور المنعشة والناعمة، فإن عطر Pacifica Island Vanilla خيار مثالي في رمضان.

قد يهمك أيضا:اعتمدي عطور الياسمين في أجواء شهر رمضان

مزيد من الفخامة والرقي مع مجموعة عطور Le Gemme من بولغري