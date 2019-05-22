سيرين عبدالنور الوجه الإعلاني لمجموعة مِن المكياج المميَّزة

كشفت العلامة التجارية MAC عن تعاونها مع الممثلة اللبنانية سيرين عبدالنور، لإطلاق مجموعة جديدة من المكياج تحمل اسم Rose Gilded Glam، وهذه المجموعة مستوحاة من المرأة العربية الأنيقة والمهتمة بأدق التفاصيل، والتي دائما ما تتطلّع لأحدث صيحات الجمال ومستعدة لالتقاط أجمل الصور.

تتضمّن كولكشن Rose Gilded Glam باليت ظلال عيون، 3 ألوان من الروج الحيادي، 3 فاونديشن سائل غني بمؤشر الحماية SPF و3 أنواع من الرموش الاصطناعية ولونين من الهايلايتر.

تتضمّن كولكشن Rose Gilded Glam من MAC، باليت ظلال عيون تشمل 10 ألوان معدنيّة محايدة وترابية. من تدرجات اللون الذهبي-الوردي المعدني المستوحاة من الشرق الأوسط مروراً بتدرجات اللون الزهري الهادئ غير اللامعة التي تعطيكِ لوناً غنياً بتمريرة واحدة وصولاً إلى تدرجات الألوان المحايدة... كلّها ألوان آيشدو ستناسب كل امرأة في العالم العربي مهما كان لون بشرتها، ما يميّز هذه الباليت، أن ألوانها قوية ما يساعد في تحويل مكياج النهار إلى مكياج مسائي، لتكون السيدة محط أنظار الجميع أينما تواجدت. الأمر لا يقف عند هذا الحد، فألوان ظلال العيون من مجموعة Rose Gilded Glam من ماك، ستدوم طيلة اليوم من دون أن تتلطّخ.

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هذه الباليت من ماك والتي تم ابتكارها بالتعاون مع سيرين عبد النور، الوجه الإعلاني لهذه المجموعة الجديدة، هي محدودة الإصدار، فلا تفوّتي فرصة الحصول عليها في 27 مايو 2019.

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