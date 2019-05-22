السعودية مهيرة عبد العزيز تُثير جدلاً بملابسها "الضيقة اللامعة"

أثارت الإعلامية السعودية مهيرة عبد العزيز جدلاً عبر شبكات التواصل الإجتماعي، بسبب إطلالتها في الحلقة السابقة من برنامج المقالب "رامز في الشلال"، حيث تساعد الفنان المصري رامز جلال في إقناع الضيوف وخداعهم.

ونشرت مهيرة في حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام" صوراً ومقاطع فيديو من الحلقة التي وقعت ضحيتها الفنانة العراقية شذى حسون.

وأطلت عبد العزيز بملابس ضيقة ولامعة اعتمدت فيها Top وLeggings وحزام بحقيبة Belt Bag، أبرزت قوامها.

Advertisements

وقالت معلقةً على واحدة من الصور: "شذاوي .. مقلب يفوت ولا حد يموت.. شكرا على روحك الرياضية ... فدوى لله".

قد يهمك أيضا:مجموعة مكياج استثنائية من وحي دبي لمهيرة عبد العزيز و"انجلوت"

الإعلامية مهيرة عبد العزيز تعلن مغادرتها لقناة العربية