تسريحات شعر من وحي نادين نجيم في "خمسة ونصف"

تميّزت نادين نسيب نجيم بأدوارها الفنية وكانت محط أنظار الجميع، وها هي تُبهرنا في إطلالتها، لا سيما في تسريحات شعرها في مسلسلها الرمضاني "خمسة ونصف"؛ حيث اختارت تسريحات شعر تناسب ملامح وجهها وتُبرز جمالها الساحر بأسلوب ناعم ولافت بعيدا عن المبالغة، ويناسب جميع إطلالاتها سواء النهارية أو المسائية.

اعتمدت نادين تارةً تسريحة شعر بأسلوب ذيل الحصان تناسب إطلالاتها العملية والنهارية، وتارةً أخرى تسريحات شعر مالسة يحاكي أنوثتها بأسلوب لافت، وأخرى بأسلوب الريترو الناعم لإطالاتها المسائية، فإذا كنت من معجبي الفنانة الجذّابة نادين نسيب نجيم، وترغبين في تسريحات شعر ناعمة ولافتة تُبرز ملامح وجهك بعيداً عن التكلف والمبالغة وبأسلوب يلامس صيحات موضة الشعر، يُمكنك اختيار إحدى هذه التسريحات التي اختارتها لك "الجميلة" من وحي تسريحات شعر نادين نسيب نجيم في مسلسلها الرمضاني "خمسة ونصف" للعام 2019، وتنعمي بتسريحة شعر ناعمة ولافتة تليق بجميع مناسباتك.

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الفنانة نادين نسيب نجيم تشارك جمهورها صورة لها عبر "إنستغرام"