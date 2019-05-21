مهرجان كان 2019 فساتين سهرة بيضاء خطفت الأنظار

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 21 مايو 2019 11:44 مساءً - شاهدنا حتى الآن عددًا كبيرًا من أجمل موديلات فساتين السهرة على السجادة الحمراء الخاصة بـ مهرجان كان 2019 وقد تنوعت هذه الفساتين من ناحية قصاتها وألوانها، لكن لفتتنا بشكل خاص الفساتين البيضاء التي خطفت الأنظار، والتي بدت بها النجمات مثل العرائس في يوم زفافهنّ، وقد جمعنا لكِ اليوم أجمل موديلات الفساتين البيضاء التي شاهدناها في كان 2019، شاهدي الصور واختاري الأجمل برأيِك.



أليساندرا إمبروزيو في فستان أبيض من رالف أند روسو:



في حفل افتتاح مهرجان كان 2019 شاهدنا عارضة الأزياء البرازيلية “أليساندرا إمبروزيو” Alessandra Ambrosio وقد اختارت اطلالة لافتة باللون الأبيض، كانت عبارة عن فستان من قماش براق وبقصة الكتف الواحد حمل توقيع دار “رالف أند روسو” Ralph&Russo، له فتحة على الساق ومزين بالريش بطريقة لافتة، وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ باللون الفضي.

أليساندرا إمبروزيو في فستان أبيض من رالف أند روسو







بيلا حديد في فستان أبيض من “ديور”:



أما بيلا حديد Bella Hadid فقد اختارت بدورها اطلالة رومانسية باللون الأبيض حملت توقيع دار “ديور” Dior وكانت عبارة عن فستان من دون أكمام مصنوع من قماش التول الناعم، ومزين بطبقات من الكشكش المنسدلة وصلت إلى الأرض وقد زينت اللوك بأقراط ماسية فاخرة.

بيلا حديد في فستان أبيض من ديور







توني غارن في اطلالة ساحرة باللون الأبيض:



تألقت عارضة الأزياء “توني غارن” Toni Garrn باطلالة ساحرة على السجادة الحمراء، حيث اختارت فستانًا باللون الأبيض من قماش الحرير من دار “يوليانيا سيرجينكو” Ulyana Sergeenko بقصة أنيقة من دون أكمام، ومع فتحة على الساق وذيل طويل، وقد اختارت مع الفستان عقدًا مبهرًا من الماس.

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توني غارن في اطلالة ساحرة باللون الأبيض







أيشواريا راي في اطلالة مبتكرة باللون الأبيض:



نجمة بوليوود “أيشواريا راي” Aishwarya Rai اختارت اطلالة لافتة ومبتكرة مساء أمس في مهرجان كان، وكانت عبارة عن فستان باللون الأبيض مزين بطبقات من الريش مع كايب من الريش أيضًا من دار “آشي استوديو” Ashi Studio، وقد نسقت مع اللوك صندلًا بكعب عالٍ وأقراطًا ماسية ناعمة.

أيشواريا راي في اطلالة مبتكرة باللون الأبيض





شاهدي بالصور أجمل الفساتين البيضاء على سجادة مهرجان كان 2019، واختاري الأجمل برأيِك.

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