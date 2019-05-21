اللاجئة السعودية رهف عن خلع الحجاب في رمضان: "مكنتش أعرف"

بعد موجات الجدل التي أثارتها الشابة السعودية رهف القنون، خرجت في فيديو لترد على منتقديها بشأن عدم الحجاب في شهر رمضان الفضيل، جاء ذلك بعد أيام من ارتدائها فستان قصير ورفع صورة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" .

وشاركت رهف، اليوم، متابعيها عبر تطبيق "سناب شات" بفيديو عبرت فيه عن استيائها من إحدى المجلات، بسبب المحتوى الناقد حول ظهورها دون حجاب.

وقالت بشكل ساخر: "لا يبوني أتحجب بنهار رمضان، أصلا توني أدري أنه رمضان".

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جاء ذلك بعد الجدل الذي أثارته صورتها الأخيرة على حسابها في موقع "تويتر" في ثالث أيام شهر رمضان في أحد المكاتب مرتدية ملابس سوداء مكشوفة من منطقة الصدر ودون حجاب.

جدير بالذكر أن رهف محمد فتاة سعودية، أثارت قضيتها مؤخرا جدلا واسعا شمل صداه حدود العالم، وذلك بعد تمكنها من الفرار من المملكة العربية السعودية إلى تايلاند، ثم حصولها على اللجوء في كندا وانتقالها للعيش هناك.

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