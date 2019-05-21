منى أبو شنب تهاجم رضوى الشربيني: "كرامة إيه يا أم كرامة.. زودتي نسبة الطلاق"

انتقدت منى أبوشنب، صاحبة مبادرة تعدد الزوجات، الإعلامية رضوى الشربيني، عقب اعتراضها على المشهد المؤثر الذي جسدته الفنانة دينا الشربيني في مسلسل "زي الشمس" الذي يعرض حاليًا، حينما ذهبت للفنان أحمد السعدني، بعدما اكتشفت خيانته مع شقيقتها.

وكتبت "أبو شنب"، عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" قائلة، "رضوى الشربينى زعلانة من مشهد لدينا الشربينى بتركع فيه لخطيبها وبتتقوله أنا آسفه سامحنى وبتقول بقالي سنتين اتعب نفسي معاكم في كرامة المرأة، ومشهد جه ضيع كل ده".

وأضافت: "هى نسيت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو أمرت أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها".

واختتمت تدوينتها قائلة، "كرامة إيه يا أم كرامة ده إنتى كنتي بتبثي سموم في المجتمتع، نسبه الطلاق زادت بسببك".

Advertisements

وكانت الإعلامية رضوى الشربيني، علقت مؤخرًا في بث مباشر عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" عن مشهد دينا الشربيني في "زي الشمس"، قائلة، "اتفرجت على مشهد دينا الشربيني وهي ماسكة في رجل البنطلون.. وبعد ما ركزت لقيت أنه مشهد تمثيل عادي.. إحنا أكيد مش هنعمل كدا".

ومازحت "رضوى" متابعيها تعليقا على المشهد الذي جذب الكثيرين، "أكيد مش همسك في رجل البنطلون وهو خايني مع أختي".

وفي الوقت ذاته، هنأت "رضوى" الفنانة دينا الشربيني على دورها في المسلسل: "دينا عاوزة أباركلها دور جميل.. بس مش معقول بقالي سنتين ونص في البرنامج وصوتي اتنبح.. مش معقول اللي أنا عملته تيجي تهديه في مشهد".

وتابعت: "إحنا اللي يخونا نظرة ثاقبة تدخل في العين وتخرج من قفاه وحسبي الله ونعم الوكيل.. محدش يمسك في رجل البنطلون.. وسيب البنطلون في حاله".

​