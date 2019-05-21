خبيرة الإتيكيت هالة العزب تقدم نصائح لابد من اتباعها عند الذهاب إلى "مراكز التجميل"

«الإتيكيت» فن الاستقبال والتعامل مع الآخرين، وهناك بعض الأمور التي يجب علينا اتباعها عند الزيارات والمناسبات المختلفة، كما أنه لفظ شائع بين السيدات والفتيات ونظام وعادات وتقاليد وأصول يجب إتباعها في الحياة العامة، ويعد الجمال والمظهر اللائق من أهم أولويات السيدات، فكل منا تريد أن تظهر في أبهى صورها حتى تشعر بالرضا، ولأن كل سيدة تحرص على الذهاب إلى مراكز التجميل لذلك تقدم هالة العزب خبيرة الإتيكيت والعلاقات الإنسانية مجموعة من النصائح أبرزها:

- احجزي الميعاد مسبقًا عن طريق التليفون.

- الذهاب قبل الموعد بعشرة دقائق، فمواعيدك المضبوطة تجعلك من العملاء المفضلين لدى أصحاب مراكز التجميل.

- التزمي بجلوسك في الأماكن المخصصة لكِ وتجنبي التجول في أقسام مراكز التجميل.

- احرصي على أن يكون مستوى صوتك منخفض أثناء الحديث مع العاملين في المركز.

- القي السلام والتحية على كل العاملين بمركز التجميل، ويُفضل عدم الحديث في الأمور الخاصة.

- قومي بتحديد كل طلباتك بوضوح للعاملة حتى تحصلين على ما تريدينه دون وقوع مشاكل وفي حاله حدوث أية مشكله يجب أن تتعاملىن برفق و بصوت هادئ أو اطلبي مقابلة المدير.

- عند تقديم " البقشيش" تخلي عن الكبرياء والتعالي.

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أصول ينبغي التقيُّد بها عند التعرُّف على أشخاص جدد