حصاد "شيخ الحارة" بعد نصف رمضان: "بطانة رانيا وحسد سمية ومخاطبة ناهد للموتى"

استطاع البرنامج الحواري"شيخ الحارة" التي تقدمه الإعلامية بسمة وهبه، الاستحواذ على مشاهده كبيرة ومتابعة من الجماهير لما يتضمنه من تساؤلات وأسرار وخبايا مثيرة للجدل خلال 3 فقرات على مدار ساعة واحدة، والتي تعتبر أهمها فقرة شيخ الحارة التي يجهل الجميع هويته ويقتحم أدق التفاصيل في حياة المشاهير والفنانين.

واتسم الموسم الثالث من "شيخ الحارة" الذي يُعرض على شاشة القاهرة والناس، تحقيق أعلى نسب مشاهدة ولقي تفاعلًا كبيرًا بسبب الضيوف التي حلت عليه سمية الخشاب وناهد السباعي ورانيا يوسف وإلهام شاهين وغيرهم من الضيوف.

موقف كوميدي لفيفي عبده

كشفت الفنانة سمية الخشاب، عن موقف كوميدي تعرضت له من الفنانة فيفي عبده أثناء تصوير "يا أنا يا أنتي"، وقالت "الخشاب"، إنها أثناء تصوير مسلسل "يا أنا يا أنتي" شعرت بتعب شديد وأغمى عليها وشعرت بدوار في رأسها، فهمت إليها الفنانة فيفي عبده، وقالت لها "أنتي محسودة"، وقامت بجلب عروسة ورق وقامت بتخريمها على رأسها، ثم ربطت رأسها بعد ذلك بقطعة قماش ومفتاح.

رانيا يوسف: محرمتش ألبس فساتين جريئة

تضمنت حلقة الفنانة رانيا يوسف العديد من التصريحات التي فتحت الأبواب على مصرعيها وخاصةً الفستان التي ارتدته في فعاليات ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والذي عرف بـ "الفستان أبو بطانة"، مكنتش أعرف انه هيكون الصدى الفظيع ده على الفستان، وان الجمهور هيضايق".

وقالت رانيا إنها لو تكرر الأمر كانت سترتدي ذلك الفستان، فهي من عشاق الموضة وتريد دوما أن تكون مطلعة عليها، وإنها استفادت من أزمة الفستان حيث زاد عدد متابعيها على إنستجرام لـ"مليون ونصف".

وأضافت إنها بالفعل تُقلد الفنانة كيم كاردشيان، وطلب منها شيخ الحارة قطعة من الفستان "أبو بطانة"، على حد قوله، لأن زوجته "كيداهم" أوصته بذلك، وعلقت "رانيا" قائلة: "كنت أقل خمسة كيلو، وكنت لابسه كلون أسود باللون الفستان وبالتالي معرفتش أفرق بين الكلون والفستان"، مضيفة "أنا محرمتش ارتداء الفساتين الجريئة.

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ناهد السباعي بكلم الميتين

صدمت ناهد السباعي بسمة حينما كشفت لها عن تواصلها مع الراحلين حيث كشفت عن صلة القرابة التي تجمعها بالمطرب محمد فوزي حيث يعتبر خال والدتها "لما بشوفه في الحلم مش بخاف، لكن لو شفت حد تاني بترعب".

وأضافت أن والدها وشقيقها دائمًا ما يزورونها في أحلامها: "بقولهم ادوني أمارة، وأخويا صوره مالية البيت، ولما واحدة منهم تقع بنعرف إنه عاوز يقولنا حاجة، ولما بنكلمه بيرد".

إلهام شاهين أجرأ واحدة في مصر

صرحت خلال حوارها: "لما رئيس المهرجان استقبلتني في المطار قولتلها ليه تعبت نفسك؟ كان ممكن أي حد، فقالت لي الرئس هيقابلك بكرة، وأنا مش في دماغي إنه الرئيس".

وأردفت: "اتفاجأت باحتفاء شديد في المهرجان، وطلعت لطرابيزة عشاء وجدت الرئيس ومفتي روسيا". وعن سر الاستقبال، قالت إلهام: "عشان أنا أجرأ واحدة في مصر، أنا أجرأ واحدة من فنانات مصر، كان تكريم لموقفي الداعم لبلدي، لانه لا يوجد موقف شخصي بيني وبين أحد، وإنما الموقف كان للبلد".

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