هل يقع الطلاق في نهار رمضان.. "الإفتاء" تجيب

قال الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه إذا طلق المرء زوجته عن وعي وقصد في نهار رمضان، فالطلاق يقع صحيحًا ويترتب عليه كافة التصرفات الشرعية الموجبة في تلك الحالة، أما إذا كان الزوج لا يعلم وألقى الكلمة دون وعي وعلم ولا يقصد بها مقصد الطلاق والانفصال شرعًا عن زوجته فيجب عليه مراجعة نفسه والرجوع إلى دار الإفتاء لاستبيان وقوع الطلاق من عندمه.

جدير بالذكر أن هناك مفاهيم مغلوطة حول مسألة الطلاق وأنه لا يقع في شهر رمضان لكن الأصل هو أنه لايوجد نص صحيح يحرمه خلال الشهر المبارك، لكن الكثير يفضل تأخير وقوعه حتى انتهاء الشهر الكريم لما له من بركة وفضل على العالمين.

​