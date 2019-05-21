ما حكم قراءة القرآن أثناء الحيض؟.. الأزهر يجيب

تلقى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، سؤالا حول حكم قراءة القرآن بالنسبة للحائض. وجاء نص السؤال كالتالي: هل يجوز قراءة الورد اليومي من القرآن وأنا حائض؟ وقال الأزهر، عبر الموقع الرسمي: لا يجوز للحائض مس المصحف لقراءة الورد اليومي لها، لكن أجاز بعض العلماء الإمساك بالمصحف عن طريق حائل كالقفزين (الجونتي) وما شابه، لكن إذا كانت القراءة عن طريق الهاتف المحمول أو عن طريق اللاب أو ما شابه فهو جائز لأنه ليس مصحف. ​

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