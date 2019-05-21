فطار اليوم: دجاج كانتون مع الأرز الأبيض والحلو مهلبية

لا تخلو ثلاجة من وجود صدور دجاج بها، وذلك لخفة طعمها، وسهولة هضمها، وقلة الدهون، ولذلك نقدم لك وصفه سهله لها لتقدميها على مائدة إفطار رمضان وهي عباره عن دجاج كانتون، وهي أكلة صينية تقدم مع الأرز الأبيض.

المكونات

صدور دجاج مقطع مكعبات

ملح وفلفل أسود، بهارات، وبصل بودر وثوم بودر

بصل شرائح

فلفل ألوان

كوب دقيق

2 ملعقة نشا

2 ملعقة كبيرة صويا صوص

2 ملعقة كبيرة عسل أسود

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2 ملعقة كبيرة كاتشب

2 ملعقة كبيرة نشا

2 كوب ماء

طريقة التحضير

يتبل الدجاج بالملح والفلفل والتوم البودر والبصل البودر والخل واللبن وتترك في الثلاجة.

تمزج كمية الدقيق بالنشا، ثم يوضع بها الدجاج بعد خروجه من الثلاجة.

يحمر الدجاج فى الزيت ثم يصفى.

في مقلاة بها ملعقة من الزبدة يزبل البصل والفلفل الأوان والثوم، ثم يضاف إليها مكعبات الدجاج.

يزال الدجاج والخضروات من المقلاه ثم يصب بها الماء والصويا صوص والعسل الأسود والكاتشب والنشا وتقلب على البارد، ثم توضع على النار حتى تأخذ السمك المطلوب.

تضاف على الدجاج والبصل على الصوص، ثم تقدم بجانب الأرز الأبيض.

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