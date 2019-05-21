تعرّفي إلى فوائد قمر الدين للبشرة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 21 مايو 2019 04:40 مساءً - هناك بعض المأكولات والمشروبات التي لا تغيب عن موائدنا وخاصة مائدة رمضان والتي نجهل دورها في روتيننا الجمالي. فبعد أن كشفنا عن فوائد التمر على صحة البشرة ونضارتها، ها هو قمر الدين يثبت فعاليته في تعزيز مناعة خلايا البشرة وترطيبها.



يساعد قمر الدين في منح البشرة مظهراً حيوياً ونضراً، كما أنه يحميها من الترهّل ومن علامات الشيخوخة المبكرة، بفضل احتوائه على الفيتامين A الذي يغذي الخلايا وعلى فيتامينات وعناصر غذائية أساسية يحتاج إليها الجسم ليبقى صحياً.



وخلال شهر رمضان المبارك، يتصدّر قمر الدين لائحة المشروبات الرمضانية ما يسهّل عليك الاستفادة منه لتعتني أكثر ببشرتك وتمدّيها بحاجتها من الفيتامينات والمكوّنات الطبيعية المفيدة لها. وفي ما يأتي وصفتين طبيعيتين من قمر الدين يمكنك تحضيرهما في المنزل للحصول على أقنعة مرطّبة ومغذية للبشرة.



منقوع قمر الدين

تناولي قطعة من المشمش المجفّف وضعيها في وعاء يحتوي على كوب من الماء الساخن واتركيها منقوعة لمدة 8 ساعات حتى تذوب. اتركي المنقوع يبرد ثم وزّعيه على بشرتك واتركيه لمدة ربع ساعة قبل أن تغسلي وجهك بالماء الفاتر دون الحاجة إلى استخدام الصابون. يساعد هذا القناع على تغذية البشرة وجعلها تبدو أكثر إشراقاً. يمكنك اعتماد هذه الوصفة مرة في الأسبوع.

قناع قمر الدين





قمر الدين وماء الورد

ضعي الكمية التي تحتاجين إليها من المشمش الجاف في وعاء من الماء الساخن واتركيه منقوعاً لمدة 8 ساعات ثم أضيفي إليه بضع قطرات من ماء الورد الطبيعي واخلطيهما جيداً. استخدمي الخليط كقناع على الوجه واتركيه لمدّة 10 دقائق قبل أن تغسلي وجهك جيداً بالماء الفاتر دون الحاجة إلى استخدام الصابون. يمكنك اعتماد هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع.