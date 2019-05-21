ترطيب الجسم في رمضان بأسهل الطرق

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 21 مايو 2019 04:40 مساءً - يعد ترطيب الجسم في رمضان خطوة ذات أهمية كبيرة، للحفاظ على بشرة ناعمة وحمايتها من التشققات، فالتغير في النظام الغذائي والامتناع عن شرب الماء والسوائل لساعات طويلة، إضافة الى الحرارة المرتفعة... ذلك كله يصيب بشرة الجسم بالجفاف ونقص الترطيب فيها.

انطلاقاً من ذلك، سنقدم لك أفضل وأسهل الطرق لترطيب الجسم في رمضان.

تقشير البشرة

يعتبر تقشير البشرة إحدى أهم الخطوات للحفاظ على ترطيب ونعومة بشرة الجسم، إذ إنه ينظف مسامات البشرة ويزيل خلايا الجلد الميت، كما أنه ينشط الدورة الدموية في البشرة، فحفز من ترطيبها ويمنع جفافها. بإمكانك تقشير بشرة جسمك من خلال إما المقشرات الصناعية، أو المقشرات الطبيعية المكونة من مواد متوافرة في مطبخك.

ترطيب بشرة الجسم في رمضان

ترطيب بشرة جسم

الخطوة الثانية بعد تقشير البشرة، هي المواظبة على ترطيب بشرة الجسم يومياً وبعد الاستحمام، وذلك للحفاظ على المياه داخل البشرة ومكافحة جفافها وإصابتها بالبهتان والتشققات. بالتالي، احرصي على ترطيب جسمك عبر استخدام الكريم المرطب الملائم لنوع بشرتك، على أن يكون عالي الجودة لضمان عملية ترطيب البشرة بالشكل الكافي، والأهم أن يكون خال من أن مكونات قد تضر ببشرتك وتسبب لها الاحمرار أو التهيجات. كما يمكنك الاستعانة بالزيوت والمكونات الطبيعية.

طرق ترطيب بشرة الجسم

شرب الكثير من الماء والسوائل

بعد الإفطار، احرصي على شرب الكثير من الماء والسوائل، واستهلاك الخضار والفاكهة، إضافة الى العناصر الطبيعية التي تفيد البشرة وتكافح جفافها مثل اللحوم والحبوب والأسماك...

خلطة طبيعية لتقشير بشرة الجسم

اخلطي كميات مناسبة من زيت الزيتون والسكر الأسمر. من ثم، افركي بشرة جسمك بالخليط، لا سيما منطقة الكوعين والركبتين والكعبين، كونها الأكثر تعرضاً للجفاف والتشققات. دلكي بشرة جسمك جيداً، بعدها شطفيها جيداً بالماء الدافئ.

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خلطات طبيعية لترطيب الجسم

خلطة طبيعية لترطيب بشرة الجسم

امزجي كميات متساوية من زيت الزيتون وزيت اللوز وملعقتين كبيرتين من العسل. اخلطي المكونات جيداً ورطبي بها أنحاء جسمك، مع الحرص على تدليك بشرتك جيداً لتمتص المزيج جيداً. بعدها، شطفي جسمك بالماء الدافئ.

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