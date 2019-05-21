فيتامينات مقوية للاظافر لمقاومة التشقق

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 21 مايو 2019 04:40 مساءً - تتطلب الأظافر عناية كبيرة واهتمام لمنع ظهور البقع الحمراء او البيضاء عليها، ولمقاومة التشقق والتكسر. ينصح دائماً باستعمال فيتامينات مقوية للاظافر. تعرفي الى أهمية هذه الفيتامينات .





زيت فيتامين e لتقوية الأظافر



المكونات:

ملعقة صغيرة من زيت فيتامين e

ملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا

ملعقة كبيرة من زيت الجلسرين

10 نقاط من زيت الليمون

تتطلب الأظافر عناية كبيرة





طريقة الاستخدام:

امزجي جميع المكونات جيدًا

استخدمي عود أذن لتوزيع المزيج على الأظافر والجلد الميت وحول الأظافر.

استخدامي المزيج مرة واحدة يوميًا قبل النوم ولمدة أسبوع.

رطبي الأظافر بمرطب الفازلين موحد اللون والجلسوليد بكميات متساوية للحصول على أظافر قوية خالية من الجلد الميت.



1. فيتامين H : أو البيوتين ، يساعد على علاج تكسر الأظافر ويعمل على زيادة سمكها خصوصا للمرضى الذين يعانون من هشاشة الأظافر ، ومن الأطعمة التي تحتوي على البيوتين ، سمك السلمون والبيض والكبد والافوكادو .



2. فيتامين B12 : يعمل على نمو أظافر صحية وسليمة ، ويمنع تقوس الأظافر، ويساعد على علاج الأنيميا التي تسبب الضعف العام في أجسام الجسم والأظافر ، ومن الأطعمة التي تحتوي على فيتامين B12 ، اللحوم ، والدجاج والبيض ومنتجات الألبان .



3. حمض الفوليك : يمنع ظهور البقع الحمراء الداكنة ويساعد على نمو الأظافر وتقويتها ، يوجد حمض الفوليك في البقوليات والفستق والموز والخضراوات الخضراء ، وهو من أهمّ فيتامينات مقوية للاظافر.



4. فيتامين B2 : أو الريبوفلافين ، يعمل على رفع مستوى طاقة الجسم ويحافظ على صحة البشرة والشعر والأظافر ، ويوجد في البيض واللحوم والحليب والمكسرات .



5. الزنك : يساعد على عدم ظهور البق البيضاء على الأظافر ، ويمنع التهاب البشرة ، ويساعد على نمو الأظافر ، ويوجد الزنك في الشوكولاته الداكنة والفول السوداني .

رطبي الأظافر بمرطب الفازلين



6. الحديد : هو من بين فيتامينات مقوية للاظافر ويساعد على تقويتها ومنع تشققها وتكسرها ، ويمنع ظهور البق البيضاء على الأظافر ، ومن الأطعمة الغنية بالحديد ، اللحوم الحمراء ، والخضراوات الخضراء مثل السبانخ ، والحبوب الكاملة والبقوليات .

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7. فيتامين سي : يمنع هشهشة الأظافر وجفافها ، ويقلل من ظهور البقع الحمراء الداكنة ، ويعمل على تقوية مناعة الجسم التي يسبب نقصها ضعف في الأظافر ، ويوجد فيتامين سي في الحمضيات والتوت والفلفل .

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