حقائب تتماشى مع الجلابيات لكشخة رمضان 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 21 مايو 2019 04:40 مساءً - جميعنا نعلم أنه لا يمكن لأي إطلالة أنيقة أن تستكمل بدون حقائب اليد الصغيرة، فهي الإكسسوار المثالي. ولكشخة رمضان 2019، تضع «الخليج 365» اليوم بين يديكِ خيارات متألّقة من أحدث موديلات حقائب اليد الصغيرة، والتي قدّمتها أرقى الدور العالمية على منصات عروضها، ضمن مجموعات إكسسوارات ربيع 2019؛ لكي تستوحي منها وتنسقيها مع إطلالتك بالجلابية خلال هذا الشهر الفضيل.



■ موديلات حقائب يد صغيرة من عروض ربيع 2019



- حقائب يد خارجة عن المألوف

حقائب يد خارجة غريبة



اخرجي عن المألوف، وزيّني إطلالتك بالجلابية؛ من خلال اعتماد حقائب مميّزة لكشخة رمضان 2019، مثل حقيبة اليد ذات الشكل الدائري، التي رصدناها على منصّة عرض شانيل Chanel لموسم ربيع 2019.

كذلك لفتتنا حقيبة اليد ذات التصميم الهندسي باللونين الأسود والأبيض الرخاميين من علامة «بالمان» Balmain.

يُمكنك تنسيق هذه الحقيبة مع جلابية سوداء أو بيضاء أنيقة وإكسسوارات فضيّة اللون لإطلالة مثالية.





- حقائب يد كلاتش

حقائب يد كلاتش



تعدّ حقائب الكلاتش من الإكسسوارات الأساسية للمناسبات الليلية، وقد رصدنا مناسبة للإطلالة بالجلابية، ضمن الكثير من مجموعات ربيع 2019، بالأخص لدى علامة «بربري» Burberry، والتي جاءت مطبّعة باسم الدار. كما لفتنا أيضًا تصميم الكلاتش الأنيق، الذي ظهر على منصّة «بالنسياغا» Balenciaga، فجاء سهل الحمل؛ إذ أتى بنفس حجم اليد، وباللون الفضي المتماوج، والمطبّع باسم الدار.

ننصحكِ باعتماد حقيبة الكلاتش خلال سهرات السحور، فهي تضفي بريقًا مبهرًا على كشخة رمضان 2019، بالأخص إذا ما تم تنسيقها مع جلابية بألوان مناسبة لها.

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- حقائب يد صغيرة سوداء

- حقائب يد صغيرة



لا يمكن لأي لون أن يتفوّق على الحقيبة السوداء، التي تثري أي إطلالة بأناقة لا مثيل لها. فالحقيبة السوداء هي ملكة التصاميم وأرقاها، وهي الأنسب مع الجلابية أو العباءة السوداء، بالأخص إذا تم اعتمادها بتصاميم غير تقليدية، مثل حقيبة برادا Prada لربيع 2019، التي جاءت عصرية من الجلد الراقي.

كما ننصحك بانتقاء تصميم لحقيبة سوداء صغيرة بموديل غير تقليدي من مجموعة «كلوي» Chloe، والمستوحاة من حقيبة الدلو.





■ حقائب خصر صغيرة من وحي مدوّنات الموضة



تسابقت مدوّنات الموضة، مؤخرًا، لانتقاء أروع الجلابيات؛ من أجل الظهور بأبهى كشخة رمضان 2019، عاملات على تنسيقها مع أفخر الحقائب الصغيرة لاستكمال إطلالاتهن.

حقائب خصر





- انتقت العنود بدر، الفاشنيستا ومصممة الأزياء السعودية، صاحبة العلامة التجارية «ليدي فوزازا»، جلابية باللون الكحلي وطبعات الورود الناعمة، وقد نسّقتها مع حقيبة خصر بيضاء صغيرة، مضفيةً عليها لمسة عصرية بامتياز.



- أما المدونة السعوديّة دانا ملحس غندور، فقد اختارت لشهر رمضان هذا العام إطلالة نهارية مريحة؛ من خلال اعتمادها على جلابية بالتقليمات السوداء، الحمراء، والبيضاء. وقد نسّقتها مع حقيبة يد صغيرة باللون البيج، بتصميم sac de jour.

المدونة السعودية دانا ملحس غندور



- وانتقت غالية المحمودي، مدونة Vogueoverdosed، جلابية مصممة من قماش أزرق وأبيض فاخر لكشخة رمضان 2019، منسقّةً إياها مع حقيبة صغيرة باللون الكاميل، الذي يتماشى وشتى ألوان الأزياء.