أحلام في رمضان بحجاب ودون مكياج: من ترك شيئا لله عوضه خيرا منه

شاركت الفنانة أحلام شامسي جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصور جديدة لها.

ظهرت أحلام مرتدية حجاب من اللون الأسود، أظهر جزءا من شعرها، كما بدت تقريبا بدون مكياج، فهي تعتاد دوما مع وضع ميك أب ثقيل.

أرفقت أحلام صورتها بتعليق، "كيف رضاكم عن عبادتكم في رمضان امانه اللي يحس انه مقصر يكتب واللي يحس ان يحاول ويحاول يكتب واللي يحس انه بيجتهد اكثر يكتب، ومن فيكم ختم القران في نص رمضان ومن فيكم بيختم في اخر رمضان ومن فيكم ختم اكثر من ختمه اللي يتقبل مني ومنكم وشهر رمضان قاعد يطير تخيلوا اليوم ١٥".

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وأكملت أحلام: "اسعوا للدعاء والصلاه والقران واتركوا كل شي لله تعالى من ترك شيئاً لله عوضه الله بشيئاً خيراً منه باذن الله".

وتفاعل متابعي أحلام معها عبر الإعجابات والتعليقات، والتي جاء من بينها، "تعرفي انك احلى من غير مكياج"، و"عارفه يا احلام انك بدون مكياج تحفففففه ماشاء الله، اقتراح مني مجرد اقتراح.. حضرتك بنيتي تاريخ فني محد يقدر ينكره أو يشكك فيه و ما في حد مابعرفك، والأهم من دا انو كل الكون عارف انك ملاك في الطيبه و بياض القلب .. ف اقتراحي ليكي انو خلاص لحد هنا و الله كلامك الفوق دا جميييل، مجرد راي و اقتراح حبيبتي لايفسد للود قضيه".

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