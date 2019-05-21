فساتين معدنية استوحيها من النجمات ليوم خطوبة استثنائي

تتمتّع كل نجمة بذوق وأسلوب خاص في إطلالاتها، لكن بعض الصيحات تجتمع عليها كثير من النجمات مثل صيحة الفساتين المعدنية، والتي برزت بصورة كبيرة هذا العام، وتتناسب هذه الصيحة مع يوم الخطوبة، حيث يمكن أن تعتمدها العروس لتتألق بإطلالة استثنائية فخمة.

ظهرت النجمة بلقيس فتحي مؤخراً بفستان ذهبي وفضي مرصع بفصوص برّاقة من توقيع labourjoisie، وهو بصيحة الكاب Cape Dress مع تنورة منفوشة.

وتألقت النجمة نوال الزغبي بفساتين ذهبية، الفستان الأول بشق جانبي طويل، والفستان الثاني بصيحة الشراشيب، وتعد صيحة الشراشيب من أجمل صيحات الموضة التي طبقتها بعض النجمات بألوان معدنية، مثل فستان كارول سماحة الفضي المزين بشراشيب على الذراع، فستان نادين نجيم الذهبي بشراشيب منطقة الصدر، وجمبسوت مايا دياب الفضي والمغطى بالشراشيب أيضا.

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واعتمدت كارول سماحة فستانا برّاقا مزينا بالخيوط الذهبية وبقصّة A Line تخفي عيوب الجسم، واختارت نادين نجيم فستانا ذهبيا بشق جانبي طويل في إحدى المناسبات، وتميز بتصميمه الفخم.

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شاهدي أجمل فساتين النجمات بالألوان المعدنية واستوحي منها تصميما جذابا ليوم الخطوبة

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