4 أبراج تتبّع "نظرية المؤامرة" في تفسير كل شيء

أربعة أبراج لا يمكنها التعامل مع الأمور إلا من خلال نظرية المؤامرة، تلك الأبراج لاترى أسوياء أمامها، فالجميع يريدون النيل منهم، دائمو الشك، الجميع يسعى للحصول على ما يملكونه أو حتى تدميرهم لهذه الغاية أو تلك .

هؤلاء لا يمكنهم تقبل اي حدث من دون خلفيات، فعلى سبيل المثال، جميع البشر تختبر أياماً سيئة حيث لا يسير أي شيء كما هو مخطط له، والغالبية بشكل عام تتقبل بأن هذا اليوم هو يوم سيء حظهم فيه عاثر وتمني النفس بيوم أفضل، ولكن الذين يعانون من هوس الشك يحللون كل ما يحدث في ذلك النهار وفق نظرية المؤامرة، أي ان الشخص هذا أو ذاك يقف خلف هذه المشكلة أو تلك.

هذه الأبراج التعامل معهم منهك بقوة وذلك لانهم يشككون بنوايا الجميع حتى اقرب المقربين اليهم، فهم يؤمنون بأن الكون كله يسعى للنيل منهم وبالتالي عليهم ان يكونوا وبشكل دائم

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العقرب 23" أكتوبر / تشرين الأول 21- نوفمبر/ تشرين الثاني

العقرب يملك الكثير من الأسرار وهو في الوقت عينه حساس وهذا ما يحفز مشاعر الشك. العقرب معروف عنه بأنه يشكك بنوايا الاخرين بشكل دائم ولا يثق بأي شخص كان وحتى حين يجتاز الاخر كل الاختبارات التي يجعله العقرب يمر بها فإن ذلك لا يضمن إستمرارية الثقة، فالعقرب يفقد ثقته بالاخرين بسهولة تامة. العقرب أيضاً من الابراج التي تتلاعب بالاخرين وعليه هو يظن بان الجميع مثله تماماً.

العقرب لا يمكنه تقبل أي امر على ما هو عليه بل بالنسبة اليه هناك دائماً النوايا الخبيثة التي تقف خلفها وبأن الجميع يسعى للنيل منه وبالتالي سلبه من كل الامور الجميلة التي يملكها في حياته. تحليله لكل شيء وفق نظرية المؤامرة نابع من واقع انه هو يظن ان الجميع مثله، يملكون الاسرار ومستعدون للتلاعب بالاخرين من اجل الحصول على ما يريدون الحصول عليه.

العذراء 23 أغسطس/ آب - سبتمبر / أيلول

العذراء برج مهووس بالتفاصيل خصوصاً حين يتعلق الامر بالافراد. العذراء اشبه بمحقق يقوم بعملية بحث شاملة عن كل شخص يعرفه وبالتالي يحاول اكتشاف كل ما يمكن اكتشافه عنهم.. وهذه المقاربة تعزز الهوس بالشك وبالتالي تفرض نظرية المؤامرة نفسها.

مشكلة العذراء انه ومعظم الاحيان ينجرف وبالتالي يغوض في تفاصيل خصوصيات الاخرين وبالتالي عوض ان تؤدي هذه المعلومات الى تهدئة شكوكه فهي تضاعفها. مقاربة العذراء التي يعتمدها للتعامل مع الاخرين في حياته والتي هي قائمة على ضرورة معرفة كل ما يمكن معرفته ترتد عليه بشكل عكسي وبالتالي تحفز لديه الشكوك وبالتالي يبدأ بتحليل كل شيء وفق نظرية المؤامرة.

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العذراء بشكل عام من الابراج التي تجد صعوبة بالوثوق بالاخرين وذلك لانه يملك مجموعة من المعايير المثالية التي يضعها للاخرين وبالتالي هو دائماً يشكك بقدرتهم على الإرتقاء إليها أو حتى على القيام بهذا العمل أو ذاك بشكل مثالي وعليه هو يخيل اليه بانه ان لم يقم بالمهام بنفسه فلا احد سيقوم بها كما يجب، وحين نضيف الى المعادلة عمليات البحث والتدقيق التي يقوم بها ويكتشف من خلال عيوب الاخرين فان انعدام الثقة يصبح مضاعفاً ما يجعل هوسه بالشك في مراحل غير مسبوقة.

الحمل 21 مارس / آذار - 19 أبريل / نيسان

الحمل لا يمكنه ان يتقبل كذب الاخرين عليه، وفي الواقع الحمل يكره قيام الاخرين بالكذب عليه لدرجة انه يفترض وبشكل مسبق انهم سيقومون بذلك كي لا يتعرض لخيبة الأمل لاحقاً. ولكن المقاربة هذه القائمة على حماية النفس هي التي تجعل الحمل يصبح مهووساً بالشك وبالتالي يعتمد نظرية المؤامرة لتحليل كل شيء.

الحمل وبشكل دائم يبحث عن الدلائل التي تؤكد بانه يتعرض للخيانة من قبل الاخرين. هو أصلاً لا يسهل عليه الوثوق بالاخرين وعندما نضيف الى المعادلة واقع انه برج ناري ومندفع وعشوائي فهو يصعب عليه كثيراً ألا يحلل كل شيء وفق نظرية المؤامرة.

الحمل أيضاً من الابراج التي تعتبر نفسها بأنها أفضل من غيرها وبالتالي هي تظن بان الكل يسعى للنيل منها من اجل الحصول على ما يملكه أو حتى لمنعه من الحصول على ما يريد الحصول عليه.

الجدي 22 ديسمبر / كانون الأول - 19 يناير / كانون الثاني

الجدي يعاني من هوس الشك حين يتعلق الامر بالعمل بشكل خاص. صحيح انه يعاني من هوس الشك في مجالات اخرى من حياته ولكن الهوس الاكبر يتعلق بالعمل. في كل مرة لا يحصل فيها الجدي على ما يريده في العمل فهو يحلل الامور وفق نظرية المؤامرة حتى الامور التي تتعلق بتحميله المزيد من الاعباء وفي حال لم يتم تكليفه بها فهو يحلل الامور على ان احدهم يقوم بوضع الخطط من أجل عدم حصوله على هذه الاعمال وذلك بطبيعة الحال لغايات سيئة في نفس هذا او ذاك ، وبطبيعة الحال نظرية المؤامرة تكون في ذروتها حين لا يحصل على ترقية أو إشادة. البرج هذا يؤمن وبشدة بانه يقوم بالاعمال على اكمل وجه، وهو بالفعل يقوم بذلك، ولكن حين لا يحصل على الإشادات أو التقدير فإن الواقع ذلك يتم تحليله وفق نظرية المؤامرة.

مشكلة الجدي هو ان يخترع القصص والنظريات ويقتنع بها لدرجة انه يصعب عليه التمييز بين الواقع وبين القصص الخيالية التي أقنع نفسه بها. خيال الجدي خصب جداً ما يصعب عليه مهمة وضع حد له أو التحكم به.. وهذا الخيال وبشكل دائم يجنح نحو نظريات المؤامرة.



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